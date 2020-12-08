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https://ria.ru/20201208/coppola-1588052820.html
Фрэнсис Форд Коппола рассказал, будет ли у "Крестного отца" продолжение
Фрэнсис Форд Коппола рассказал, будет ли у "Крестного отца" продолжение
Фрэнсис Форд Коппола рассказал в интервью изданию The Guardian, что он "завязал" с "Крестным отцом". РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:48
2020-12-08T01:51
культура
кино и сериалы
новости культуры
фрэнсис форд коппола
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Фрэнсис Форд Коппола рассказал в интервью изданию The Guardian, что он "завязал" с "Крестным отцом". Он подтвердил, что обновленная третья часть "Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне", для которой он создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены и музыкальное сопровождение, будет последней его работой в этой франшизе.По его словам, Марио Пьюзо написал гораздо больше, чем было использовано в трилогии. Режиссер не исключил возможности продолжения, но подчеркнул, что им будут заниматься другие режиссеры."Крестный отец" мне не принадлежит, правами на него владеет Paramount, и они запросто могут решить сделать новые фильмы. У меня такое чувство, что свою трилогию я уже завершил. Меня ждут другие дела", — пояснил Коппола.Третья часть вышла в 1990 году и получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее она получила семь номинаций на "Оскар", в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".Мировая премьера новой версии третьей части "Крестного отца" состоялась 5 декабря, а 8 декабря он выйдет на цифровых платформах и в формате Blu-Ray.
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кино и сериалы, новости культуры, фрэнсис форд коппола

Фрэнсис Форд Коппола рассказал, будет ли у "Крестного отца" продолжение

01:48 08.12.2020 (обновлено: 01:51 08.12.2020)
 
© Paramount Pictures, 1972Актер Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне в сцене из кинофильма "Крестный отец", 1972 год
Актер Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне в сцене из кинофильма Крестный отец, 1972 год - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Paramount Pictures, 1972
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Фрэнсис Форд Коппола рассказал в интервью изданию The Guardian, что он "завязал" с "Крестным отцом".
Он подтвердил, что обновленная третья часть "Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне", для которой он создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены и музыкальное сопровождение, будет последней его работой в этой франшизе.
По его словам, Марио Пьюзо написал гораздо больше, чем было использовано в трилогии. Режиссер не исключил возможности продолжения, но подчеркнул, что им будут заниматься другие режиссеры.
"Крестный отец" мне не принадлежит, правами на него владеет Paramount, и они запросто могут решить сделать новые фильмы. У меня такое чувство, что свою трилогию я уже завершил. Меня ждут другие дела", — пояснил Коппола.
Третья часть вышла в 1990 году и получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее она получила семь номинаций на "Оскар", в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".
Мировая премьера новой версии третьей части "Крестного отца" состоялась 5 декабря, а 8 декабря он выйдет на цифровых платформах и в формате Blu-Ray.
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