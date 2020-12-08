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Старейшая жительница Чехии умерла в возрасте 109 лет
Старейшая жительница Чехии умерла в возрасте 109 лет
Старейшая жительница Чехии Мария Голикова скончалась в понедельник в селе Ближковице (Южно-Моравский край) в возрасте 109 лет, сообщила журналистам староста... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T05:54
2020-12-08T06:00
чехия
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ПРАГА, 8 дек - РИА Новости. Старейшая жительница Чехии Мария Голикова скончалась в понедельник в селе Ближковице (Южно-Моравский край) в возрасте 109 лет, сообщила журналистам староста села Шарка Ежкова.Согласно летописи Ближковице, Голикова родилась в этом селе и прожила в нем всю свою жизнь. Когда ей было 3 года, отец был призван в армию и затем пропал на фронтах Первой мировой войны. Мать одна воспитывала трех детей, из которых Мария была самой старшей и потому более всех помогала матери по хозяйству, а потом всю жизнь проработала в земледельческой сфере.Согласно госкомитету по статистике, теперь старейшим жителем Чехии стала 108-летняя женщина из Праги.
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чехия, прага, в мире

Старейшая жительница Чехии умерла в возрасте 109 лет

05:54 08.12.2020 (обновлено: 06:00 08.12.2020)
 
© ФотоСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото
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ПРАГА, 8 дек - РИА Новости. Старейшая жительница Чехии Мария Голикова скончалась в понедельник в селе Ближковице (Южно-Моравский край) в возрасте 109 лет, сообщила журналистам староста села Шарка Ежкова.
"В июле мы всем селом торжественно отпраздновали ее 109-летие, приезжали ее родственники издалека и журналисты. Умерла Мария Голикова дома, в окружении родных. Она была абсолютно неконфликтным человеком, всем старалась помочь. Никогда не курила и вина почти не пила. Не будет преувеличением сказать, что бабушку Марию все жители нашего села очень уважали за доброту и сердечность", - сказала Ежкова.
Согласно летописи Ближковице, Голикова родилась в этом селе и прожила в нем всю свою жизнь. Когда ей было 3 года, отец был призван в армию и затем пропал на фронтах Первой мировой войны. Мать одна воспитывала трех детей, из которых Мария была самой старшей и потому более всех помогала матери по хозяйству, а потом всю жизнь проработала в земледельческой сфере.
Согласно госкомитету по статистике, теперь старейшим жителем Чехии стала 108-летняя женщина из Праги.
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