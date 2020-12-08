https://ria.ru/20201208/chekhiya-1588135017.html

Старейшая жительница Чехии умерла в возрасте 109 лет

Старейшая жительница Чехии умерла в возрасте 109 лет

Старейшая жительница Чехии Мария Голикова скончалась в понедельник в селе Ближковице (Южно-Моравский край) в возрасте 109 лет, сообщила журналистам староста... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T05:54

2020-12-08T05:54

2020-12-08T06:00

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в мире

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ПРАГА, 8 дек - РИА Новости. Старейшая жительница Чехии Мария Голикова скончалась в понедельник в селе Ближковице (Южно-Моравский край) в возрасте 109 лет, сообщила журналистам староста села Шарка Ежкова.Согласно летописи Ближковице, Голикова родилась в этом селе и прожила в нем всю свою жизнь. Когда ей было 3 года, отец был призван в армию и затем пропал на фронтах Первой мировой войны. Мать одна воспитывала трех детей, из которых Мария была самой старшей и потому более всех помогала матери по хозяйству, а потом всю жизнь проработала в земледельческой сфере.Согласно госкомитету по статистике, теперь старейшим жителем Чехии стала 108-летняя женщина из Праги.

https://ria.ru/20201002/chekhiya-1578135359.html

чехия

прага

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чехия, прага, в мире