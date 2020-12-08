https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588296447.html

Путин подписал закон о бюджете на 2021-2023 годы

Путин подписал закон о бюджете на 2021-2023 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:33

2020-12-08T20:33

2020-12-08T20:43

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь трехлетний период, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Трехлетний бюджет, с одной стороны, отвечает задачам поддержки граждан, нуждающихся в ней, а с другой, направлен на решение задач по стимулированию экономического роста, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом он подчеркивал, что при его подготовке правительство сконцентрировало ресурсы, которые необходимы для полного обеспечения поставленных президентом РФ задач и целей.Закон предусматривает рост доходов бюджета РФ с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году, расходов - с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно. В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.На 2021 год было смягчено бюджетное правило, ограничивающее трату дополнительных нефтегазовых доходов - полученных от цены нефти Urals выше планки отсечения. Эта планка составляет 43,3 доллара в 2021 году, 44,2 доллара в 2022 году и 45 долларов в 2023 году при прогнозе среднегодовой цены в 45,3 доллара за баррель, 46,6 и 47,5 доллара соответственно. Вместе с тем в 2021 году базовым будет считаться объем добычи нефти, который был бы без ее сокращения в рамках сделки ОПЕК+, поэтому образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 миллиард рублей.В 2022 и 2023 годах ожидаются уже дополнительные нефтегазовые доходы в 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно. Согласно бюджетному правилу, эти суммы должны будут пойти в резервы, а именно в ФНБ."Недостачу", включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит", планируется покрывать в основном за счет внутренних займов: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника закладывается в 2,9 триллиона рублей в 2021 году, 2,1 триллиона в 2022 году и 2,4 триллиона в 2023 году.На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложено в проект бюджета 91 миллиард рублей. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 триллиона рублей, 2022 года - 12,638 триллиона, 2023 года - 13,474 триллиона. Поступление в резервы дополнительных доходов от нефти и газа происходит с лагом: в 2022 году на них будет покупаться валюта, в которой хранятся средства ФНБ, а уже в 2023 году все приобретенное за год зачислится в фонд.Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона в 2022 году и 132,822 триллиона в 2023 году, инфляции не выше в 3,7% в 2021 году и не выше 4% в 2022-2023 годах.

https://ria.ru/20201208/gubernatory-1588275922.html

https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588224424.html

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россия, владимир путин, экономика