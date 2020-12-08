https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588168657.html

В Ленобласти приняли бюджет региона на 2021 год

В Ленобласти приняли бюджет региона на 2021 год

Законодатели Ленинградской области приняли главный финансовый документ региона во втором и третьем чтении, доходы областного бюджета в 2021 году составят 155,3... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:29

2020-12-08T11:29

2020-12-08T11:29

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Законодатели Ленинградской области приняли главный финансовый документ региона во втором и третьем чтении, доходы областного бюджета в 2021 году составят 155,3 миллиардов рублей, а расходы — 168,2 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета финансов Роман Марков.По его словам, дефицит бюджета при этом ожидается в размере 12,8 миллиарда рублей, к 2023 году этот показатель планируется снизить до 4,5 миллиарда рублей."Нам удалось сформировать сбалансированный бюджет, который позволит выполнить все обязательства перед жителями Ленинградской области. Мы не задержим ни одной выплаты по заработным платам и пособиям, не допустим остановки ни одного объекта строительства", — подчеркнул Марков.Он пояснил, что более 60% расходов — 84,5 миллиарда рублей — пойдут на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения; 650 миллионов рублей в следующем году предусмотрены на реновацию образовательных учреждений.Марков добавил, что на 9,8 % вырастет финансирование дорожной отрасли, составив 15,3 миллиарда рублей. Средства выделены, в том числе, на новые объекты и лизинг дорожной техники. Кроме того, на развитие общественной инфраструктуры в бюджете на 2021 год предусмотрено 506,7 миллиона рублей — к ней относятся детские площадки, уличное освещение и места массового отдыха."На Адресную инвестиционную программу направляется 22,4 миллиарда рублей. Большая часть средств будет направлена на дороги, образование и жилье", — подчеркнул Марков.Дополнительные средства будут выделены на повышение финансовой устойчивости местных бюджетов — объем дотаций и субвенций муниципальным образованиям в следующем году вырастет на 6% и составит 9,4 миллиарда рублей, заключил он.

https://ria.ru/20201207/elektromobili-1588091690.html

https://ria.ru/20201207/agrostrakhovanie-1588026441.html

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экономика