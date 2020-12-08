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На поддержку регионов дополнительно выделили десять миллиардов рублей

На поддержку регионов дополнительно выделили десять миллиардов рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 10 миллиардов рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов, сообщается на... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:30

2020-12-08T10:30

2020-12-08T10:30

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 10 миллиардов рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов, сообщается на сайте кабмина.Как отметил на заседании правительства Мишустин, средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны для обеспечения комфортных условий для жизни.Таким образом, объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 миллиардов рублей. Предусмотреть такую помощь ранее поручил президент России Владимир Путин. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика