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На поддержку регионов дополнительно выделили десять миллиардов рублей
На поддержку регионов дополнительно выделили десять миллиардов рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 10 миллиардов рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов, сообщается на... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:30
2020-12-08T10:30
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 10 миллиардов рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов, сообщается на сайте кабмина.Как отметил на заседании правительства Мишустин, средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны для обеспечения комфортных условий для жизни.Таким образом, объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 миллиардов рублей. Предусмотреть такую помощь ранее поручил президент России Владимир Путин. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика

На поддержку регионов дополнительно выделили десять миллиардов рублей

10:30 08.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 10 миллиардов рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов, сообщается на сайте кабмина.
"Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На этот раз из резервного фонда выделят 10 миллиардов рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну", - говорится в сообщении.
Как отметил на заседании правительства Мишустин, средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны для обеспечения комфортных условий для жизни.
Таким образом, объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 миллиардов рублей. Предусмотреть такую помощь ранее поручил президент России Владимир Путин. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе.
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