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На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
В городе Охе сотрудник газовой компании потушил пожар борщом, сообщило издание "Сахалинский нефтяник". РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:24
2020-12-08T17:24
2020-12-09T00:00
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В городе Охе сотрудник газовой компании потушил пожар борщом, сообщило издание "Сахалинский нефтяник".По информации портала, инцидент произошел в пятницу, 4 декабря. Отмечается, что мужчина обнаружил неисправность оборудования во время осмотра."Он намазал нижний кран какой-то замазкой, которая проверяет, нет ли где утечки газа. "Видите, пузырится?" — спрашивает у меня. Я не увидела, но он взял инструмент и стал откручивать кран, через который газ идет к плитке. Я говорю, что нужно проверить и другой кран. Он проворачивает гайку, и раздается сильное шипение", — приводит издание слова хозяйки квартиры.По ее словам, после этого мастер попытался вернуть гайку в исходное положение, и в этот момент вспыхнуло пламя, факел доставал до потолка."Я жутко закричала, у меня началась страшная истерика. Муж сообразил, бросился на первый этаж и перекрыл центральный газовый вентиль. Сын вызывает пожарных, я звоню в газоцех, прибежали соседи. Зато монтер был на удивление спокоен. Взял кастрюлю только что сваренного борща и выплеснул ее на пламя", — поделилась женщина.Огонь удалось потушить до приезда пожарных, однако кухня серьезно пострадала: оплавились подвесные потолки, испорчены шкафы, плитка, повело окно.
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россия, сахалин, оха
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
В городе Охе сотрудник газовой компании потушил пожар борщом, сообщило издание "Сахалинский нефтяник".
По информации портала, инцидент произошел в пятницу, 4 декабря. Отмечается, что мужчина обнаружил неисправность оборудования во время осмотра.
"Он намазал нижний кран какой-то замазкой, которая проверяет, нет ли где утечки газа. "Видите, пузырится?" — спрашивает у меня. Я не увидела, но он взял инструмент и стал откручивать кран, через который газ идет к плитке. Я говорю, что нужно проверить и другой кран. Он проворачивает гайку, и раздается сильное шипение", — приводит издание слова хозяйки квартиры.
По ее словам, после этого мастер попытался вернуть гайку в исходное положение, и в этот момент вспыхнуло пламя, факел доставал до потолка.
"Я жутко закричала, у меня началась страшная истерика. Муж сообразил, бросился на первый этаж и перекрыл центральный газовый вентиль. Сын вызывает пожарных, я звоню в газоцех, прибежали соседи. Зато монтер был на удивление спокоен. Взял кастрюлю только что сваренного борща и выплеснул ее на пламя", — поделилась женщина.
Огонь удалось потушить до приезда пожарных, однако кухня серьезно пострадала: оплавились подвесные потолки, испорчены шкафы, плитка, повело окно.