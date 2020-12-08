https://ria.ru/20201208/bolezn-1588297289.html

В Индии назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни

В Индии назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни

Причиной загадочной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке, сообщила... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:42

2020-12-08T20:42

2020-12-08T22:17

андхра-прадеш

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек — РИА Новости. Причиной загадочной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке, сообщила канцелярия главного министра штата.Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни — приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине."Полная информация о том, что спровоцировало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. В первую очередь было установлено, что причиной вспышки является свинец", — отметил замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.Вместе с тем в отчете отмечается, что это предварительные данные и необходимо дождаться результатов дополнительных исследований."Индийским Институтом химической технологии и другими институтами проводятся дополнительные исследования, и результаты ожидаются в ближайшее время. Главный министр поручил властям провести тщательное расследование содержания тяжелых металлов в организме пациентов и постоянно контролировать процесс лечения", — говорится в сообщении канцелярии.По данным местных органов здравоохранения, всего пострадали 505 человек, более 370 выздоровели, еще 120 остаются в больницах. Помимо этого, 19 человек были направлены в крупные города штата Виджаявада и Гунтура для получения более серьезной медицинской помощи.Как отмечают местные СМИ, округ Западный Годавари, столицей которого является Элуру, испытывает проблемы с питьевой водой. Округ является крупнейшим экспортером риса в штате Андхра-Прадеш, и его система орошения была заложена легендарным британским инженером сэром Артуром Коттоном более века назад.

https://ria.ru/20201208/drozh-i-obmoroki-zagadochnaya-bolezn-v-indii-1588278386.html

https://ria.ru/20201208/bolezn-1588193813.html

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андхра-прадеш, индия, в мире