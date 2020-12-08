https://ria.ru/20201208/bolezn-1588210451.html

Специалисты ВОЗ присоединились к изучению неизвестной болезни в Индии

Специалисты ВОЗ присоединились к изучению неизвестной болезни в Индии

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) помогают властям индийского штата Андхра-Прадеш с изучением неизвестной болезни, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:10

2020-12-08T14:10

2020-12-08T14:10

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) помогают властям индийского штата Андхра-Прадеш с изучением неизвестной болезни, сообщил РИА Новости представитель организации.Ранее министерство здравоохранения Индии сообщило о создании специальной группы для расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны."Два медицинских сотрудника ВОЗ, занимающихся эпиднадзором, оказывают поддержку органам здравоохранения штата в проведении исследований", - заявил РИА Новости представитель организации.По его словам, правительство штата направило в индийский город Элуру дополнительно медицинских работников и бригады скорой помощи. Кроме того, к расследованию присоединяются также специалисты ведущих институтов страны."Собираются пробы воды и проводятся испытания", - отметил собеседник агентства. Он также подтвердил, что причина болезни пока не известна и выясняется.Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Вследствие заболевания скончался один человек, общее число заболевших, как ранее заявлял РИА Новости инспектор округа Западный Годавари Долла Джоши Рой, превысило 800 человек. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку.По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Издание Times of India сообщало, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.Местные власти также сообщали, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни.

https://ria.ru/20201208/bolezn-1588193813.html

https://ria.ru/20201208/bolezn-1588127675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андхра-прадеш, воз, индия, в мире