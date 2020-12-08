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Специалисты ВОЗ присоединились к изучению неизвестной болезни в Индии
Специалисты ВОЗ присоединились к изучению неизвестной болезни в Индии
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) помогают властям индийского штата Андхра-Прадеш с изучением неизвестной болезни, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:10
2020-12-08T14:10
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) помогают властям индийского штата Андхра-Прадеш с изучением неизвестной болезни, сообщил РИА Новости представитель организации.Ранее министерство здравоохранения Индии сообщило о создании специальной группы для расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны."Два медицинских сотрудника ВОЗ, занимающихся эпиднадзором, оказывают поддержку органам здравоохранения штата в проведении исследований", - заявил РИА Новости представитель организации.По его словам, правительство штата направило в индийский город Элуру дополнительно медицинских работников и бригады скорой помощи. Кроме того, к расследованию присоединяются также специалисты ведущих институтов страны."Собираются пробы воды и проводятся испытания", - отметил собеседник агентства. Он также подтвердил, что причина болезни пока не известна и выясняется.Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Вследствие заболевания скончался один человек, общее число заболевших, как ранее заявлял РИА Новости инспектор округа Западный Годавари Долла Джоши Рой, превысило 800 человек. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку.По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Издание Times of India сообщало, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.Местные власти также сообщали, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни.
https://ria.ru/20201208/bolezn-1588193813.html
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андхра-прадеш, воз, индия, в мире

Специалисты ВОЗ присоединились к изучению неизвестной болезни в Индии

14:10 08.12.2020
 
© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Manish Swarup
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) помогают властям индийского штата Андхра-Прадеш с изучением неизвестной болезни, сообщил РИА Новости представитель организации.
Ранее министерство здравоохранения Индии сообщило о создании специальной группы для расследования случаев неизвестного заболевания в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны.
"Два медицинских сотрудника ВОЗ, занимающихся эпиднадзором, оказывают поддержку органам здравоохранения штата в проведении исследований", - заявил РИА Новости представитель организации.
По его словам, правительство штата направило в индийский город Элуру дополнительно медицинских работников и бригады скорой помощи. Кроме того, к расследованию присоединяются также специалисты ведущих институтов страны.
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
13:04
Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии
"Собираются пробы воды и проводятся испытания", - отметил собеседник агентства. Он также подтвердил, что причина болезни пока не известна и выясняется.
Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Вследствие заболевания скончался один человек, общее число заболевших, как ранее заявлял РИА Новости инспектор округа Западный Годавари Долла Джоши Рой, превысило 800 человек. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку.
По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Издание Times of India сообщало, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.
Местные власти также сообщали, что направили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы образцы воды, пищи и крови пациентов для установления возбудителя болезни.
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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