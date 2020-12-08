https://ria.ru/20201208/bolezn-1588193813.html
Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии
Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии
Случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестным заболеванием в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, в России не... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:04
2020-12-08T13:04
2020-12-08T13:11
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестным заболеванием в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, в России не отмечалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Вследствие заболевания скончался один человек, общее число заболевших, по словам собеседника агентства, превысило 800 человек. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку."В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось. Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение, ввиду активного неконтролируемого распространения COVID-19. Находящимся в Индии гражданам рекомендуется употреблять исключительно бутилированную воду, соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи",- говорится в сообщении.Учреждениями Роспотребнадзора осуществляется тщательный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире, ситуацию в Индии начали отслеживать с 6 декабря после появления сообщений в СМИ о массовом заболевании более 300 человек, уточнили в пресс-службе."В настоящий момент по данным индийских СМИ известно, что порядка 315 человек госпитализировано со схожими симптомами в государственные больницы и, по неподтверждённой информации, более 50 – в частные. Симптомы включают головокружение, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь. Все пациенты – жители штата Андхра Прадеш, а точнее города Элуру и его окрестностей. Известно об одном летальном исходе. На текущий момент главной версией произошедших событий является массовое отравление (загрязнёнными водой, воздухом, едой)",- подчеркнули в ведомстве.
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Заболевших неизвестной болезнью в Индии cвозят на скорых в госпиталь
Заболевших неизвестной болезнью в Индии cвозят на скорых в госпиталь
2020-12-08T13:04
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестным заболеванием в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш
на юге Индии
, в России не отмечалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора
.
Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Вследствие заболевания скончался один человек, общее число заболевших, по словам собеседника агентства, превысило 800 человек. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку.
"В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось. Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение, ввиду активного неконтролируемого распространения COVID-19. Находящимся в Индии гражданам рекомендуется употреблять исключительно бутилированную воду, соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи",- говорится в сообщении.
Учреждениями Роспотребнадзора осуществляется тщательный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире, ситуацию в Индии начали отслеживать с 6 декабря после появления сообщений в СМИ о массовом заболевании более 300 человек, уточнили в пресс-службе.
"В настоящий момент по данным индийских СМИ известно, что порядка 315 человек госпитализировано со схожими симптомами в государственные больницы и, по неподтверждённой информации, более 50 – в частные. Симптомы включают головокружение, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь. Все пациенты – жители штата Андхра Прадеш, а точнее города Элуру и его окрестностей. Известно об одном летальном исходе. На текущий момент главной версией произошедших событий является массовое отравление (загрязнёнными водой, воздухом, едой)",- подчеркнули в ведомстве.