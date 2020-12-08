https://ria.ru/20201208/bolezn-1588127675.html
В Индии оценили связь новой таинственной болезни с коронавирусом
В Индии оценили связь новой таинственной болезни с коронавирусом
Загадочная болезнь, поразившая несколько сотен жителей города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш, не связана с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:18
2020-12-08T01:18
2020-12-08T10:49
коронавирус covid-19
андхра-прадеш
нью-дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек — РИА Новости. Загадочная болезнь, поразившая несколько сотен жителей города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш, не связана с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости Долла Джоши Рой, инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари.Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Один человек умер, общее число заразившихся, по словам собеседника агентства, превысило 800 человек. Среди симптомов — головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что болезнь не передается от человека к человеку.Как отметил Рой, есть подозрение, что к недугу могло привести загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами.По его словам, в штате все еще пытаются установить причину заболевания. Заразившиеся прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, однако выяснилось, что болезнь не связана с COVID-19."До сих пор КТ и ПЦР-тесты показали отсутствие (у заболевших. — Прим. ред.) COVID-19. Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что районы с зарегистрированными случаями болезни находятся в "психологическом кризисе", власти пытаются справиться с паникой среди населения с помощью "эффективной коммуникации". По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить источник болезни. Издание Times of India сообщало, что причиной могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.
https://ria.ru/20201207/bolezn-1588051517.html
https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587979099.html
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коронавирус covid-19, андхра-прадеш, нью-дели, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек — РИА Новости.
Загадочная болезнь, поразившая несколько сотен жителей города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш
, не связана с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости Долла Джоши Рой, инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари.
Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Один человек умер, общее число заразившихся, по словам собеседника агентства, превысило 800 человек. Среди симптомов — головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что болезнь не передается от человека к человеку.
Как отметил Рой, есть подозрение, что к недугу могло привести загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами.
По его словам, в штате все еще пытаются установить причину заболевания. Заразившиеся прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, однако выяснилось, что болезнь не связана с COVID-19.
"До сих пор КТ и ПЦР-тесты показали отсутствие (у заболевших. — Прим. ред.) COVID-19. Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что районы с зарегистрированными случаями болезни находятся в "психологическом кризисе", власти пытаются справиться с паникой среди населения с помощью "эффективной коммуникации".
По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить источник болезни. Издание Times of India сообщало, что причиной могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.