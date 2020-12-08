https://ria.ru/20201208/bloger-1588278529.html

Блогер разрушил магазин и испортил продукты ради видео

Блогер разрушил магазин и испортил продукты ради видео

Нижегородский блогер ради просмотров сыграл в "футбол" в продуктовом магазине и разрушил стеллаж с находящейся на нем продукцией. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:36

2020-12-08T18:36

2020-12-08T18:36

нижний новгород

соцсети

продукты

блогер

происшествия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Нижегородский блогер ради просмотров сыграл в "футбол" в продуктовом магазине и разрушил стеллаж с находящейся на нем продукцией.На опубликованных в Instagram кадрах видно, как он пинает футбольный мяч в отделе с алкоголем. После нескольких ударов полки стеллажа падают, стоящие на них бутылки разбиваются. В конце ролика к молодому человеку подходит охрана.Позже блогер разместил несколько "сторис", на которых назвал себя "самым обсуждаемым человеком в городе" и уточнил, что оплатил испорченный товар. Свой поступок он объяснил желанием прославиться. Автор ролика также сообщил, что к нему "пришла судебная повестка".Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, соцсети, продукты, блогер, происшествия