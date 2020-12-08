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Блогер разрушил магазин и испортил продукты ради видео
Блогер разрушил магазин и испортил продукты ради видео
Нижегородский блогер ради просмотров сыграл в "футбол" в продуктовом магазине и разрушил стеллаж с находящейся на нем продукцией. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:36
2020-12-08T18:36
нижний новгород
соцсети
продукты
блогер
происшествия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Нижегородский блогер ради просмотров сыграл в "футбол" в продуктовом магазине и разрушил стеллаж с находящейся на нем продукцией.На опубликованных в Instagram кадрах видно, как он пинает футбольный мяч в отделе с алкоголем. После нескольких ударов полки стеллажа падают, стоящие на них бутылки разбиваются. В конце ролика к молодому человеку подходит охрана.Позже блогер разместил несколько "сторис", на которых назвал себя "самым обсуждаемым человеком в городе" и уточнил, что оплатил испорченный товар. Свой поступок он объяснил желанием прославиться. Автор ролика также сообщил, что к нему "пришла судебная повестка".Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.
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нижний новгород, соцсети, продукты, блогер, происшествия

Блогер разрушил магазин и испортил продукты ради видео

18:36 08.12.2020
 
© @alsahar.3/InstagramСкриншот видео из Instagram
Скриншот видео из Instagram - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© @alsahar.3/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Нижегородский блогер ради просмотров сыграл в "футбол" в продуктовом магазине и разрушил стеллаж с находящейся на нем продукцией.
На опубликованных в Instagram кадрах видно, как он пинает футбольный мяч в отделе с алкоголем. После нескольких ударов полки стеллажа падают, стоящие на них бутылки разбиваются. В конце ролика к молодому человеку подходит охрана.
Позже блогер разместил несколько "сторис", на которых назвал себя "самым обсуждаемым человеком в городе" и уточнил, что оплатил испорченный товар. Свой поступок он объяснил желанием прославиться. Автор ролика также сообщил, что к нему "пришла судебная повестка".
Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.
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