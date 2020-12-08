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BlaBlaCar вводит комиссию за онлайн-бронирование поездок
BlaBlaCar вводит комиссию за онлайн-бронирование поездок
Карпулинговый сервис BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований, предусматривающую взимание оплаты за бронирование; новая система должна повысить... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:01
2020-12-08T15:01
россия
blablacar
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Карпулинговый сервис BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований, предусматривающую взимание оплаты за бронирование; новая система должна повысить надежность поездок с попутчиками, говорится в сообщении компании."BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований в автомобилях попутчиков. Она повысит ответственность пассажиров за счет введения платного доступа к бронированиям", - говорится в сообщении. Уточняется, что на первом этапе новая система онлайн-бронирований будет работать только на длинных маршрутах (несколько сотен километров), позднее, в течение нескольких месяцев, она будет внедрена для всех поездок.Оплаченный доступ к бронированиям действует в течение 24 часов, что дает пассажирам больше гибкости при выборе водителя, отмечается в сообщении. "В этом временном интервале пассажир может сделать несколько попыток найти подходящего водителя, а в случае неуспеха BlaBlaCar вернет деньги", - поясняет компания.Стоимость доступа к бронированиям будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест. Если поездка не состоится по вине водителя, BlaBlaCar автоматически вернет пассажиру деньги. При первом использовании новой системы бронирований сервисный сбор взиматься не будет, но пользователи будут проинформированы об изменениях.С помощью этой системы BlaBlaCar также планирует запустить новые функции, которые будут показывать пассажирам надежность водителя, процент отмененных бронирований и отказов от поездок. "Это будет полезный наглядный параметр для принятия решения бронировать место в автомобиле конкретного водителя или нет", - отмечает компания. Уточняется, что новая система бронирований внедряется в рамках стратегии BlaBlaCar по созданию максимально безопасной и надежной карпулиновой услуги, которая охватывает весь цикл пользовательского опыта (от поиска попутчика до совершения онлайн-бронирования).
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РИА Новости
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россия, blablacar, общество

BlaBlaCar вводит комиссию за онлайн-бронирование поездок

15:01 08.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВодитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Карпулинговый сервис BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований, предусматривающую взимание оплаты за бронирование; новая система должна повысить надежность поездок с попутчиками, говорится в сообщении компании.
"BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований в автомобилях попутчиков. Она повысит ответственность пассажиров за счет введения платного доступа к бронированиям", - говорится в сообщении. Уточняется, что на первом этапе новая система онлайн-бронирований будет работать только на длинных маршрутах (несколько сотен километров), позднее, в течение нескольких месяцев, она будет внедрена для всех поездок.
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Оплаченный доступ к бронированиям действует в течение 24 часов, что дает пассажирам больше гибкости при выборе водителя, отмечается в сообщении. "В этом временном интервале пассажир может сделать несколько попыток найти подходящего водителя, а в случае неуспеха BlaBlaCar вернет деньги", - поясняет компания.
Стоимость доступа к бронированиям будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест. Если поездка не состоится по вине водителя, BlaBlaCar автоматически вернет пассажиру деньги. При первом использовании новой системы бронирований сервисный сбор взиматься не будет, но пользователи будут проинформированы об изменениях.
"Внедрение функции онлайн-оплаты сделает поездки с попутчиками еще более надежными, потому что пассажиры и водители будут нести большую ответственность за соблюдение договоренностей. Опыт использования этой системы в европейских странах показывает, что она сокращает количество отказов от поездок на 40% по сравнению со странами, где эта система не работает", - говорится в сообщении.
С помощью этой системы BlaBlaCar также планирует запустить новые функции, которые будут показывать пассажирам надежность водителя, процент отмененных бронирований и отказов от поездок. "Это будет полезный наглядный параметр для принятия решения бронировать место в автомобиле конкретного водителя или нет", - отмечает компания. Уточняется, что новая система бронирований внедряется в рамках стратегии BlaBlaCar по созданию максимально безопасной и надежной карпулиновой услуги, которая охватывает весь цикл пользовательского опыта (от поиска попутчика до совершения онлайн-бронирования).
 
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