https://ria.ru/20201208/bezopasnost-1588238589.html

NI назвал возможные причины вооруженного конфликта между Россией и НАТО

NI назвал возможные причины вооруженного конфликта между Россией и НАТО

Американский журнал The National Interest заявил, что к вооруженному конфликту России и НАТО могут привести чрезвычайные происшествия и недоразумения между... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:06

2020-12-08T16:06

2020-12-08T16:20

россия

нато

вооружение

безопасность

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американский журнал The National Interest заявил, что к вооруженному конфликту России и НАТО могут привести чрезвычайные происшествия и недоразумения между военными.Издание подчеркнуло, что сейчас для обеих сторон актуальны вопросы укрепления каналов связи и стабилизации в сфере безопасности, так как, по сути, войны не хочет ни альянс, ни Россия.Авторы статьи указали на существование экспертной группы, которая в последние четыре месяца усиленно работает над предотвращением возможного конфликта. Представители России, НАТО и ЕС, отмечается в материале, обсуждают практические меры, способствующие позитивному развитию "сложных и неспокойных" отношений. В частности, специалисты акцентировали внимание на необходимости усилить контакты между политиками и военными, разработать правила взаимодействия в открытом море и воздушном пространстве, а также укрепить доверие для безопасного взаимодействия в регионе Балтики.Кроме того, эксперты утверждают, что связанные с конфликтом риски возможно нивелировать за счет усиления прозрачности в таких направлениях, как, например, разработка новых видов вооружений и организация военных учений.Отмечается, что сейчас к конфронтации может привести только случайность, и как Россия, так и НАТО заинтересованы в предотвращении подобных инцидентов. Эксперты подчеркнули, что на сегодняшний день полная "перезагрузка" отношений сторон невозможна, но атмосфера дискуссии постепенно движется в позитивную плоскость.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201203/nato-1587404988.html

https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, вооружение, безопасность, в мире