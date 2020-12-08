https://ria.ru/20201208/bespilotniki-1588295258.html

Украинские военные в Донбассе получат средства борьбы с беспилотниками

Украинские военные в Донбассе получат средства борьбы с беспилотниками

Украинские военные в Донбассе в ближайшее время получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотниками, заявил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:25

2020-12-08T20:25

2020-12-08T20:25

руслан хомчак

ситуация в днр и лнр

обсе

донбасс

франк-вальтер штайнмайер

дмитрий песков

германия

украина

в мире

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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Украинские военные в Донбассе в ближайшее время получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотниками, заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.По его словам, в том числе в 2021 году украинская армия намерена получить береговой ракетный комплекс "Нептун", три американских катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М" и несколько десантно-штурмовых катеров.РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html

донбасс

германия

украина

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руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, франк-вальтер штайнмайер, дмитрий песков, германия, украина, в мире