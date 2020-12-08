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Украинские военные в Донбассе получат средства борьбы с беспилотниками
Украинские военные в Донбассе получат средства борьбы с беспилотниками
Украинские военные в Донбассе в ближайшее время получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотниками, заявил... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:25
2020-12-08T20:25
руслан хомчак
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
франк-вальтер штайнмайер
дмитрий песков
германия
украина
в мире
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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Украинские военные в Донбассе в ближайшее время получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотниками, заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.По его словам, в том числе в 2021 году украинская армия намерена получить береговой ракетный комплекс "Нептун", три американских катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М" и несколько десантно-штурмовых катеров.РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, франк-вальтер штайнмайер, дмитрий песков, германия, украина, в мире

Украинские военные в Донбассе получат средства борьбы с беспилотниками

20:25 08.12.2020
 
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Joint Forces Operation
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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Украинские военные в Донбассе в ближайшее время получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотниками, заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", - заявил Хомчак в интервью информагентству "Армияinform", опубликованному во вторник.

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По его словам, в том числе в 2021 году украинская армия намерена получить береговой ракетный комплекс "Нептун", три американских катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М" и несколько десантно-штурмовых катеров.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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Руслан ХомчакСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерДмитрий ПесковГерманияУкраинаВ мире
 
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