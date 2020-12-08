https://ria.ru/20201208/baron-1588288735.html

Захарова прокомментировала присвоение бизнесмену титула барона Сибирского

Захарова прокомментировала присвоение бизнесмену титула барона Сибирского

Присвоение королевой Великобритании Елизаветой Второй бизнесмену и издателю Евгению Лебедеву титула барона Хэмптонского и Сибирского никак не связано с Россией, РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:42

2020-12-08T19:42

2020-12-08T19:59

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Присвоение королевой Великобритании Елизаветой Второй бизнесмену и издателю Евгению Лебедеву титула барона Хэмптонского и Сибирского никак не связано с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эту новость рассматривали совершенно не с того угла, с которого ее стоило бы рассмотреть. Все как-то сконцентрировались на том, что каким-то странным образом начали привязывать к вопросам суверенитета, а уж это точно к этому никаким образом не относится. Это внутренняя, кому-то кажется интересной, кому-то кажется устаревшей, система титулов, званий в Британии. Она вообще не связана с нашей страной никаким образом", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По мнению представителя МИД, важнее то, что выходец из России впервые в новейшей истории попадает британское законодательное собрание и сможет "из первых уст рассказывать, что видит, слышит, что происходит у нас".Ранее английский правительственный бюллетень The Gazette сообщил, что королева присвоила пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации.Евгений Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты Evening Standard и Independent. Имя Лебедева значится в обнародованном списке 36 новых пожизненных пэров.Британские СМИ сообщали ранее, что Лебедев хотел, чтобы в его титуле значилось слово "Московский", но по правилам разрешение на использование иностранного географического названия в титулах должно давать правительство соответствующей страны.Количество членов палаты лордов не ограничено, в настоящее время их около 800, что, по мнению критиков, слишком много. Палата лордов хоть и является формально верхней палатой парламента, не имеет полномочий отклонить законопроект, получивший одобрение палаты общин, однако может существенно затянуть его принятие и даже убедить депутатов нижней палаты его пересмотреть.В отличие от избирающихся депутатов палаты общин, члены палаты лордов назначаются королевой по рекомендации премьер-министра. Существует также сравнительно небольшая группа наследственных лордов.

https://ria.ru/20201112/feyki-1584096240.html

https://ria.ru/20200723/1574819451.html

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россия, мария захарова, великобритания, в мире