https://ria.ru/20201208/baku-1588203446.html

Въезд и выезд из Баку закроют из-за коронавируса

Въезд и выезд из Баку закроют из-за коронавируса

Въезд и выезд из Баку закрывается с 14 декабря по 18 января из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:43

2020-12-08T13:43

2020-12-08T14:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

баку

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БАКУ, 8 дек – РИА Новости. Въезд и выезд из Баку закрывается с 14 декабря по 18 января из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.Также с 00:00 14 декабря (23:00 13 декабря мск) 2020 года до 00:00 18 января (23:00 17 января мск) 2021 года в стране будет применен ужесточенный карантинный режим, отметили в оперштабе.Согласно решению, в этот период на территории страны приостанавливается деятельность сфер и услуг за исключением тех, которые определены соответствующим постановлением кабинета министров.Оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме онлайн и доставки.Также с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года в стране будут применены ограничения в передвижении в пяти городах и 12 районах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200609/1572670717.html

баку

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, баку, в мире