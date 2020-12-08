https://ria.ru/20201208/baku-1588203446.html
Въезд и выезд из Баку закроют из-за коронавируса
Въезд и выезд из Баку закроют из-за коронавируса
Въезд и выезд из Баку закрывается с 14 декабря по 18 января из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:43
2020-12-08T13:43
2020-12-08T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
баку
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577937976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b9c20828b8793fa2aa6202645f926bf.jpg
БАКУ, 8 дек – РИА Новости. Въезд и выезд из Баку закрывается с 14 декабря по 18 января из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.Также с 00:00 14 декабря (23:00 13 декабря мск) 2020 года до 00:00 18 января (23:00 17 января мск) 2021 года в стране будет применен ужесточенный карантинный режим, отметили в оперштабе.Согласно решению, в этот период на территории страны приостанавливается деятельность сфер и услуг за исключением тех, которые определены соответствующим постановлением кабинета министров.Оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме онлайн и доставки.Также с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года в стране будут применены ограничения в передвижении в пяти городах и 12 районах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20200609/1572670717.html
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577937976_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_feeabf978026bd3cccac18a8072a9de9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, баку, в мире
БАКУ, 8 дек – РИА Новости.
Въезд и выезд из Баку
закрывается с 14 декабря по 18 января из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"За исключением спецсредств и грузовых автомобилей приостанавливается въезд и выезд на территорию Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, а также Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов", - говорится в сообщении.
Также с 00:00 14 декабря (23:00 13 декабря мск) 2020 года до 00:00 18 января (23:00 17 января мск) 2021 года в стране будет применен ужесточенный карантинный режим, отметили в оперштабе.
Согласно решению, в этот период на территории страны приостанавливается деятельность сфер и услуг за исключением тех, которые определены соответствующим постановлением кабинета министров.
Оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме онлайн и доставки.
Также с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года в стране будут применены ограничения в передвижении в пяти городах и 12 районах.
"С 00.00 14 декабря 2020 года до 00.00 18 января 2021 года будет ограничено передвижение в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков)", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф