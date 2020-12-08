https://ria.ru/20201208/bakterii-1588247289.html

Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий

Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий

Швейцарские ученые предложили использовать для адресной доставки препаратов к раковой опухоли магнеточувствительные бактерии, движением которых в кровеносных... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:38

2020-12-08T16:38

2020-12-08T16:38

риа наука

бактерии

биология

рак

здоровье

швейцария

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Швейцарские ученые предложили использовать для адресной доставки препаратов к раковой опухоли магнеточувствительные бактерии, движением которых в кровеносных сосудах можно управлять с помощью магнитного поля. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.Лекарства от рака имеют побочные эффекты, поэтому в течение многих лет ученые пытаются найти способ, как адресно доставлять активные вещества к опухоли — единственному месту в организме, где они должны действовать. Один из подходов — управление кровотоком с помощью крошечных транспортных средств — микророботов, размещенных в кровеносных сосудах.Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили использовать вместо микророботов настоящие бактерии, чувствительные к магнитному полю."Одно из основных преимуществ бактерий перед микророботами — то, что их легко производить. Мы можем их просто выращивать в биореакторах", — приводятся в пресс-релизе школы слова руководителя исследования Симоны Шюрле (Simone Schürle), профессора кафедры медицинских наук и технологий.Такие бактерии были обнаружены в природе 45 лет назад и получили название Magnetospirillum. Эти микроорганизмы поглощают растворенное в воде железо. Внутри них образуются кристаллы оксида железа, которые выстраиваются в ряд. Подобно стрелке компаса, эти бактерии выравниваются вдоль линий магнитного поля Земли, а если к емкости, где они находятся, поднести магнит, то все они соберутся около полюсов магнита.Швейцарские биологи исследовали в лаборатории, как с помощью магнитного поля управлять потоком жидкостей, в которых находятся Magnetospirillum.Оказалось, что с помощью слабых вращающихся магнитных полей можно разворачивать бактерии в тонких трубках, имитирующих кровеносные сосуды. При большом количестве микроорганизмов ученым удалось перемещать окружающую жидкость в нужном направлении. Бактерии действовали как микронасосы.Используя наложенные магнитные поля, которые локально усиливают или нейтрализуют друг друга, ученые смогли ограничить активность бактерий небольшой областью, и управлять потоком жидкости с очень высокой точностью. Лабораторные эксперименты авторы подкрепили компьютерным моделированием процесса.Авторы отмечают, что их работа сосредоточена на исследовании и описании того, как бактерии могут контролировать поток внутри живого организма, но тот же принцип можно использовать вне организма, например, чтобы локально смешивать разные жидкости в очень маленьких сосудах без необходимости изготовления и управления механическими микронасосами.Ученые понимают, что, прежде чем использовать магнеточувствительные бактерии в организме человека, необходимо изучить их безопасность — например, выяснить не вызывают ли они аллергическую реакцию.Как таковые "живые терапевтические средства" давно применяются в медицине — по медицинским показаниям определенным пациентам вводят кишечные бактерии. Еще проще применять синтезированные бактерии, выращенные в лаборатории. В этом случае можно получить абсолютно безопасные микроорганизмы с контролируемыми функциональными свойствами, отмечают исследователи.

https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html

https://ria.ru/20201021/rak-1580854662.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бактерии, биология, рак, здоровье, швейцария