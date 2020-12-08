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https://ria.ru/20201208/bakterii-1588247289.html
Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий
Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий
Швейцарские ученые предложили использовать для адресной доставки препаратов к раковой опухоли магнеточувствительные бактерии, движением которых в кровеносных... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:38
2020-12-08T16:38
риа наука
бактерии
биология
рак
здоровье
швейцария
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Швейцарские ученые предложили использовать для адресной доставки препаратов к раковой опухоли магнеточувствительные бактерии, движением которых в кровеносных сосудах можно управлять с помощью магнитного поля. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.Лекарства от рака имеют побочные эффекты, поэтому в течение многих лет ученые пытаются найти способ, как адресно доставлять активные вещества к опухоли — единственному месту в организме, где они должны действовать. Один из подходов — управление кровотоком с помощью крошечных транспортных средств — микророботов, размещенных в кровеносных сосудах.Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили использовать вместо микророботов настоящие бактерии, чувствительные к магнитному полю."Одно из основных преимуществ бактерий перед микророботами — то, что их легко производить. Мы можем их просто выращивать в биореакторах", — приводятся в пресс-релизе школы слова руководителя исследования Симоны Шюрле (Simone Schürle), профессора кафедры медицинских наук и технологий.Такие бактерии были обнаружены в природе 45 лет назад и получили название Magnetospirillum. Эти микроорганизмы поглощают растворенное в воде железо. Внутри них образуются кристаллы оксида железа, которые выстраиваются в ряд. Подобно стрелке компаса, эти бактерии выравниваются вдоль линий магнитного поля Земли, а если к емкости, где они находятся, поднести магнит, то все они соберутся около полюсов магнита.Швейцарские биологи исследовали в лаборатории, как с помощью магнитного поля управлять потоком жидкостей, в которых находятся Magnetospirillum.Оказалось, что с помощью слабых вращающихся магнитных полей можно разворачивать бактерии в тонких трубках, имитирующих кровеносные сосуды. При большом количестве микроорганизмов ученым удалось перемещать окружающую жидкость в нужном направлении. Бактерии действовали как микронасосы.Используя наложенные магнитные поля, которые локально усиливают или нейтрализуют друг друга, ученые смогли ограничить активность бактерий небольшой областью, и управлять потоком жидкости с очень высокой точностью. Лабораторные эксперименты авторы подкрепили компьютерным моделированием процесса.Авторы отмечают, что их работа сосредоточена на исследовании и описании того, как бактерии могут контролировать поток внутри живого организма, но тот же принцип можно использовать вне организма, например, чтобы локально смешивать разные жидкости в очень маленьких сосудах без необходимости изготовления и управления механическими микронасосами.Ученые понимают, что, прежде чем использовать магнеточувствительные бактерии в организме человека, необходимо изучить их безопасность — например, выяснить не вызывают ли они аллергическую реакцию.Как таковые "живые терапевтические средства" давно применяются в медицине — по медицинским показаниям определенным пациентам вводят кишечные бактерии. Еще проще применять синтезированные бактерии, выращенные в лаборатории. В этом случае можно получить абсолютно безопасные микроорганизмы с контролируемыми функциональными свойствами, отмечают исследователи.
https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html
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бактерии, биология, рак, здоровье, швейцария

Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий

16:38 08.12.2020
 
© Фото : Science Photo LibraryБактерия рода Magnetospirillum. Благодаря ряду кристаллов оксида железа (желтые) эти бактерии ориентируются как стрелка компаса
Бактерия рода Magnetospirillum. Благодаря ряду кристаллов оксида железа (желтые) эти бактерии ориентируются как стрелка компаса - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Science Photo Library
Бактерия рода Magnetospirillum. Благодаря ряду кристаллов оксида железа (желтые) эти бактерии ориентируются как стрелка компаса
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Швейцарские ученые предложили использовать для адресной доставки препаратов к раковой опухоли магнеточувствительные бактерии, движением которых в кровеносных сосудах можно управлять с помощью магнитного поля. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.
Лекарства от рака имеют побочные эффекты, поэтому в течение многих лет ученые пытаются найти способ, как адресно доставлять активные вещества к опухоли — единственному месту в организме, где они должны действовать. Один из подходов — управление кровотоком с помощью крошечных транспортных средств — микророботов, размещенных в кровеносных сосудах.
Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили использовать вместо микророботов настоящие бактерии, чувствительные к магнитному полю.
"Одно из основных преимуществ бактерий перед микророботами — то, что их легко производить. Мы можем их просто выращивать в биореакторах", — приводятся в пресс-релизе школы слова руководителя исследования Симоны Шюрле (Simone Schürle), профессора кафедры медицинских наук и технологий.
Такие бактерии были обнаружены в природе 45 лет назад и получили название Magnetospirillum. Эти микроорганизмы поглощают растворенное в воде железо. Внутри них образуются кристаллы оксида железа, которые выстраиваются в ряд. Подобно стрелке компаса, эти бактерии выравниваются вдоль линий магнитного поля Земли, а если к емкости, где они находятся, поднести магнит, то все они соберутся около полюсов магнита.
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Швейцарские биологи исследовали в лаборатории, как с помощью магнитного поля управлять потоком жидкостей, в которых находятся Magnetospirillum.
Оказалось, что с помощью слабых вращающихся магнитных полей можно разворачивать бактерии в тонких трубках, имитирующих кровеносные сосуды. При большом количестве микроорганизмов ученым удалось перемещать окружающую жидкость в нужном направлении. Бактерии действовали как микронасосы.
Используя наложенные магнитные поля, которые локально усиливают или нейтрализуют друг друга, ученые смогли ограничить активность бактерий небольшой областью, и управлять потоком жидкости с очень высокой точностью. Лабораторные эксперименты авторы подкрепили компьютерным моделированием процесса.
Авторы отмечают, что их работа сосредоточена на исследовании и описании того, как бактерии могут контролировать поток внутри живого организма, но тот же принцип можно использовать вне организма, например, чтобы локально смешивать разные жидкости в очень маленьких сосудах без необходимости изготовления и управления механическими микронасосами.
Ученые понимают, что, прежде чем использовать магнеточувствительные бактерии в организме человека, необходимо изучить их безопасность — например, выяснить не вызывают ли они аллергическую реакцию.
Как таковые "живые терапевтические средства" давно применяются в медицине — по медицинским показаниям определенным пациентам вводят кишечные бактерии.
Еще проще применять синтезированные бактерии, выращенные в лаборатории. В этом случае можно получить абсолютно безопасные микроорганизмы с контролируемыми функциональными свойствами, отмечают исследователи.
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