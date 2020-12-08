https://ria.ru/20201208/avtoshkoly-1588138779.html

В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена

В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена

Автошколы обязаны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители, обучающихся в них, в течение пяти рабочих дней с начала учебы, следует из... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:05

2020-12-08T08:05

2020-12-08T09:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Автошколы обязаны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители, обучающихся в них, в течение пяти рабочих дней с начала учебы, следует из проекта приказа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.В документе отмечается, что сведения представляются с учетом закона о персональных данных. В дальнейшем данные сведения о сформированных учебных группах вносятся в полиции в информационную систему, предназначенную для обеспечения работы подразделений ГИБДД.В старом приказе, который отменяет новый документ, норма другая: автошколы также обязаны передавать информацию об учениках, но это делается не позднее 30 календарных дней до окончания обучения учебной группы.Планируется, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201130/ekzamen-1586887130.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество