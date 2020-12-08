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В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
Автошколы обязаны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители, обучающихся в них, в течение пяти рабочих дней с начала учебы, следует из... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:05
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Автошколы обязаны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители, обучающихся в них, в течение пяти рабочих дней с начала учебы, следует из проекта приказа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.В документе отмечается, что сведения представляются с учетом закона о персональных данных. В дальнейшем данные сведения о сформированных учебных группах вносятся в полиции в информационную систему, предназначенную для обеспечения работы подразделений ГИБДД.В старом приказе, который отменяет новый документ, норма другая: автошколы также обязаны передавать информацию об учениках, но это делается не позднее 30 календарных дней до окончания обучения учебной группы.Планируется, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена

08:05 08.12.2020 (обновлено: 09:00 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Автошколы обязаны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители, обучающихся в них, в течение пяти рабочих дней с начала учебы, следует из проекта приказа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее пяти рабочих дней с момента начала обучения учебной группы представляется нарочным уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку, либо направляется через личный кабинет организации..., сформированный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в экзаменационное подразделение список лиц, проходящих профессиональное обучение в указанной учебной группе", - говорится в документе.
В документе отмечается, что сведения представляются с учетом закона о персональных данных. В дальнейшем данные сведения о сформированных учебных группах вносятся в полиции в информационную систему, предназначенную для обеспечения работы подразделений ГИБДД.
В старом приказе, который отменяет новый документ, норма другая: автошколы также обязаны передавать информацию об учениках, но это делается не позднее 30 календарных дней до окончания обучения учебной группы.
Планируется, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
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