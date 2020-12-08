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Госдума поддержала проект о расширении полномочий полиции
Госдума поддержала проект о расширении полномочий полиции
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских, которые смогут вскрывать автомобили и... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:49
2020-12-08T21:35
госдума рф
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских, которые смогут вскрывать автомобили и выставлять оцепление.В середине мая правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут расширены полномочия полицейских. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".Данным законопроектом предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.Одновременно в границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья.В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право, не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".Также полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей, только в том случае, если они обоснованны и проведены в установленном законодательством порядке.
https://ria.ru/20201208/gosduma-1588201046.html
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госдума рф

Госдума поддержала проект о расширении полномочий полиции

17:49 08.12.2020 (обновлено: 21:35 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских, которые смогут вскрывать автомобили и выставлять оцепление.
В середине мая правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут расширены полномочия полицейских. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
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Данным законопроектом предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".
Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.
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Одновременно в границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья.
В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право, не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".
Также полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей, только в том случае, если они обоснованны и проведены в установленном законодательством порядке.
 
Госдума РФ
 
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