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Россия заняла второе место в рейтинге стран по числу авиатехники в ВВС
Россия заняла второе место в рейтинге стран по числу авиатехники в ВВС
Британский журнал Flight International опубликовал ежегодное исследование численности военно-воздушных сил в мире, в котором Россия заняла второе место. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T05:54
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китай
япония
сша
в мире
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Британский журнал Flight International опубликовал ежегодное исследование численности военно-воздушных сил в мире, в котором Россия заняла второе место.Утверждается, что на вооружении страны стоит 4143 единицы авиатехники — это восемь процентов от общего числа мировой военной авиации. При этом в составе российской боевой авиатехники оказался 1531 самолет. Подчеркивается, что российская авиация получила два первых гражданских вертолета Ми-38.Согласно рейтингу, российский истребитель Су-27 занял второе место по численности среди боевых самолетов во всем мире.По численности парка военной авиатехники первое место досталось США с 13 232 машинами. Замкнул тройку лидеров Китай — 3260 единиц авиации.Также в первую десятку рейтинга вошли Индия (2119), Южная Корея (1581), Япония (1480), Пакистан (1364), Франция (1057), Турция (1056) и Египет (1053).
https://ria.ru/20201207/su-57-1587961856.html
https://ria.ru/20201010/su-57-1579216472.html
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ввс рф, россия, ми-38, южная корея, китай, япония, сша, в мире

Россия заняла второе место в рейтинге стран по числу авиатехники в ВВС

05:54 08.12.2020 (обновлено: 11:26 08.12.2020)
 
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Британский журнал Flight International опубликовал ежегодное исследование численности военно-воздушных сил в мире, в котором Россия заняла второе место.
Утверждается, что на вооружении страны стоит 4143 единицы авиатехники — это восемь процентов от общего числа мировой военной авиации. При этом в составе российской боевой авиатехники оказался 1531 самолет. Подчеркивается, что российская авиация получила два первых гражданских вертолета Ми-38.
Согласно рейтингу, российский истребитель Су-27 занял второе место по численности среди боевых самолетов во всем мире.
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По численности парка военной авиатехники первое место досталось США с 13 232 машинами. Замкнул тройку лидеров Китай — 3260 единиц авиации.
Также в первую десятку рейтинга вошли Индия (2119), Южная Корея (1581), Япония (1480), Пакистан (1364), Франция (1057), Турция (1056) и Египет (1053).
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ВВС РФРоссияМи-38Южная КореяКитайЯпонияСШАВ мире
 
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