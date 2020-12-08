https://ria.ru/20201208/aviatsiya-1588134292.html

Россия заняла второе место в рейтинге стран по числу авиатехники в ВВС

Россия заняла второе место в рейтинге стран по числу авиатехники в ВВС

Британский журнал Flight International опубликовал ежегодное исследование численности военно-воздушных сил в мире, в котором Россия заняла второе место. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T05:54

2020-12-08T05:54

2020-12-08T11:26

ввс рф

россия

ми-38

южная корея

китай

япония

сша

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Британский журнал Flight International опубликовал ежегодное исследование численности военно-воздушных сил в мире, в котором Россия заняла второе место.Утверждается, что на вооружении страны стоит 4143 единицы авиатехники — это восемь процентов от общего числа мировой военной авиации. При этом в составе российской боевой авиатехники оказался 1531 самолет. Подчеркивается, что российская авиация получила два первых гражданских вертолета Ми-38.Согласно рейтингу, российский истребитель Су-27 занял второе место по численности среди боевых самолетов во всем мире.По численности парка военной авиатехники первое место досталось США с 13 232 машинами. Замкнул тройку лидеров Китай — 3260 единиц авиации.Также в первую десятку рейтинга вошли Индия (2119), Южная Корея (1581), Япония (1480), Пакистан (1364), Франция (1057), Турция (1056) и Египет (1053).

https://ria.ru/20201207/su-57-1587961856.html

https://ria.ru/20201010/su-57-1579216472.html

россия

южная корея

китай

япония

сша

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ввс рф, россия, ми-38, южная корея, китай, япония, сша, в мире