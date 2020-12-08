https://ria.ru/20201208/aviaperevozki-1588231155.html

Крупнейший на Украине авиаперевозчик попросил Зеленского о помощи

Крупнейший на Украине авиаперевозчик попросил Зеленского о помощи

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая является крупнейшим авиаперевозчиком в стране, заявила об очередном сокращении сотрудников,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:29

2020-12-08T15:29

2020-12-08T15:29

украэрорух

международные авиалинии украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая является крупнейшим авиаперевозчиком в стране, заявила об очередном сокращении сотрудников, которое затронет не менее 140 пилотов, и просит власть оказать помощь.Украинские авиаперевозчики в октябре совершили на 49,6% меньше рейсов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила ранее пресс-служба госпредприятия по обслуживанию воздушного движения ("Украэрорух")."Сегодня МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. К сожалению, никаких мер поддержки авиационной отрасли на Украине до сегодняшнего дня украинской властью не введено. В "Международных авиалиниях Украины" готовится проект очередного увольнения сотрудников, которое коснется не менее 140 пилотов", - говорится в сообщении на сайте МАУ.Авиакомпания также опубликовала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указывает на то, что с начала пандемии была вынуждена уволить 1 тысячу сотрудников, и просит оказать финансовую помощь."Просим Вас, господин президент поручить кабинету министров Украины немедленно разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи МАУ с целью выплаты заработной платы работникам,.. профильному министерству инфраструктуры Украины совместно с министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности перед государственными предприятиями - аэропортом "Борисполь" и "Украэрорухом", - говорится в тексте письма, которое опубликовано на сайте компании.В МАУ отмечают, что в качестве финансовой помощи рассматривают займ или стабилизационный кредит.Украина в июне возобновила международное авиасообщение, которое было приостановлено из-за коронавируса. За первое полугодие сокращение объема пассажирских перевозок украинскими авиаперевозчиками составляло 67% в годовом выражении, сообщала государственная авиационная служба страны. В июле "Украэрорух" заявил, что объем авиаперелетов в небе над Украиной также восстанавливается очень медленными темпами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/ukraina-1587632831.html

https://ria.ru/20201024/armageddon-1581342415.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украэрорух, международные авиалинии украины, владимир зеленский, украина, в мире