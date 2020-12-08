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https://ria.ru/20201208/aviaperevozki-1588231155.html
Крупнейший на Украине авиаперевозчик попросил Зеленского о помощи
Крупнейший на Украине авиаперевозчик попросил Зеленского о помощи
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая является крупнейшим авиаперевозчиком в стране, заявила об очередном сокращении сотрудников,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:29
2020-12-08T15:29
украэрорух
международные авиалинии украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая является крупнейшим авиаперевозчиком в стране, заявила об очередном сокращении сотрудников, которое затронет не менее 140 пилотов, и просит власть оказать помощь.Украинские авиаперевозчики в октябре совершили на 49,6% меньше рейсов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила ранее пресс-служба госпредприятия по обслуживанию воздушного движения ("Украэрорух")."Сегодня МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. К сожалению, никаких мер поддержки авиационной отрасли на Украине до сегодняшнего дня украинской властью не введено. В "Международных авиалиниях Украины" готовится проект очередного увольнения сотрудников, которое коснется не менее 140 пилотов", - говорится в сообщении на сайте МАУ.Авиакомпания также опубликовала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указывает на то, что с начала пандемии была вынуждена уволить 1 тысячу сотрудников, и просит оказать финансовую помощь."Просим Вас, господин президент поручить кабинету министров Украины немедленно разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи МАУ с целью выплаты заработной платы работникам,.. профильному министерству инфраструктуры Украины совместно с министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности перед государственными предприятиями - аэропортом "Борисполь" и "Украэрорухом", - говорится в тексте письма, которое опубликовано на сайте компании.В МАУ отмечают, что в качестве финансовой помощи рассматривают займ или стабилизационный кредит.Украина в июне возобновила международное авиасообщение, которое было приостановлено из-за коронавируса. За первое полугодие сокращение объема пассажирских перевозок украинскими авиаперевозчиками составляло 67% в годовом выражении, сообщала государственная авиационная служба страны. В июле "Украэрорух" заявил, что объем авиаперелетов в небе над Украиной также восстанавливается очень медленными темпами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201206/ukraina-1587632831.html
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украэрорух, международные авиалинии украины, владимир зеленский, украина, в мире

Крупнейший на Украине авиаперевозчик попросил Зеленского о помощи

15:29 08.12.2020
 
CC BY 2.0 / Planes Airshows / Ukraine International Airlines Boeing 737-800Самолет Boeing 737-8KV с бортовым номером UR-PSR авиакомпании "Международные авиалинии Украины"
Самолет Boeing 737-8KV с бортовым номером UR-PSR авиакомпании Международные авиалинии Украины - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
CC BY 2.0 / Planes Airshows / Ukraine International Airlines Boeing 737-800
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КИЕВ, 8 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая является крупнейшим авиаперевозчиком в стране, заявила об очередном сокращении сотрудников, которое затронет не менее 140 пилотов, и просит власть оказать помощь.
Украинские авиаперевозчики в октябре совершили на 49,6% меньше рейсов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила ранее пресс-служба госпредприятия по обслуживанию воздушного движения ("Украэрорух").
Участник митинга представителей ресторанного бизнеса против планов введения из-за пандемии коронавируса карантина выходного дня, который прошел у здания кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00
Ни денег, ни помощи: почему МВФ отказал Украине в срочном кредите
"Сегодня МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. К сожалению, никаких мер поддержки авиационной отрасли на Украине до сегодняшнего дня украинской властью не введено. В "Международных авиалиниях Украины" готовится проект очередного увольнения сотрудников, которое коснется не менее 140 пилотов", - говорится в сообщении на сайте МАУ.
Авиакомпания также опубликовала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указывает на то, что с начала пандемии была вынуждена уволить 1 тысячу сотрудников, и просит оказать финансовую помощь.
"Просим Вас, господин президент поручить кабинету министров Украины немедленно разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи МАУ с целью выплаты заработной платы работникам,.. профильному министерству инфраструктуры Украины совместно с министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности перед государственными предприятиями - аэропортом "Борисполь" и "Украэрорухом", - говорится в тексте письма, которое опубликовано на сайте компании.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 15:44
Украине предрекли экономический армагеддон
В МАУ отмечают, что в качестве финансовой помощи рассматривают займ или стабилизационный кредит.
Украина в июне возобновила международное авиасообщение, которое было приостановлено из-за коронавируса. За первое полугодие сокращение объема пассажирских перевозок украинскими авиаперевозчиками составляло 67% в годовом выражении, сообщала государственная авиационная служба страны. В июле "Украэрорух" заявил, что объем авиаперелетов в небе над Украиной также восстанавливается очень медленными темпами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
УкраэрорухМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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