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Новейший британский авианосец сломался из-за воды, пишет СМИ
Новейший британский авианосец сломался из-за воды, пишет СМИ
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов отправился на долгосрочный ремонт из-за попадания воды в машинное... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T03:40
2020-12-08T10:25
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Новейший британский авианосец сломался из-за воды
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов отправился на долгосрочный ремонт из-за попадания воды в машинное отделение, пишет Sun со ссылкой на источник. Как отмечает издание, авария произошла из-за прорыва труб в системе пожаротушения. Из-за этого в машинное отделение хлынула морская вода, более чем на сутки затопившая электрооборудование.В результате корабль не сможет принять учение в совместных с США учениях и должен будет остаться в порту Портсмута до весны."На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы", — сказал собеседник издания.Он добавил, что подготовка учений с США "планировалась годами", а теперь Великобритания оказалась в затруднительном положении из-за того, что ей придется отказаться от участия в этих маневрах.
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вмс великобритании, sun, великобритания, сша, в мире

Новейший британский авианосец сломался из-за воды, пишет СМИ

03:40 08.12.2020 (обновлено: 10:25 08.12.2020)
 
© AP Photo / Steve ParsonsНовейший британский авианосец HMS Prince of Wales
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Steve Parsons
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов отправился на долгосрочный ремонт из-за попадания воды в машинное отделение, пишет Sun со ссылкой на источник.
Как отмечает издание, авария произошла из-за прорыва труб в системе пожаротушения. Из-за этого в машинное отделение хлынула морская вода, более чем на сутки затопившая электрооборудование.
В результате корабль не сможет принять учение в совместных с США учениях и должен будет остаться в порту Портсмута до весны.
"На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы", — сказал собеседник издания.
Он добавил, что подготовка учений с США "планировалась годами", а теперь Великобритания оказалась в затруднительном положении из-за того, что ей придется отказаться от участия в этих маневрах.
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