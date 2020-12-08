https://ria.ru/20201208/avianosets-1588131410.html
Новейший британский авианосец сломался из-за воды, пишет СМИ
Новейший британский авианосец сломался из-за воды, пишет СМИ
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов отправился на долгосрочный ремонт из-за попадания воды в машинное... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T03:40
2020-12-08T03:40
2020-12-08T10:25
вмс великобритании
sun
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Новейший британский авианосец сломался из-за воды
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142848_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_22b485e3c46117ed6d8a0534eb3036d2.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов отправился на долгосрочный ремонт из-за попадания воды в машинное отделение, пишет Sun со ссылкой на источник. Как отмечает издание, авария произошла из-за прорыва труб в системе пожаротушения. Из-за этого в машинное отделение хлынула морская вода, более чем на сутки затопившая электрооборудование.В результате корабль не сможет принять учение в совместных с США учениях и должен будет остаться в порту Портсмута до весны."На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы", — сказал собеседник издания.Он добавил, что подготовка учений с США "планировалась годами", а теперь Великобритания оказалась в затруднительном положении из-за того, что ей придется отказаться от участия в этих маневрах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/voennyy-1584337148.html
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142848_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3ce78b18b86cce6837988ad06e1a5721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вмс великобритании, sun, великобритания, сша, в мире