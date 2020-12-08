https://ria.ru/20201208/astrakhan-1588250384.html
Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин обратился в горбольницу с признаками интоксикации хлором после того, как накануне участвовал в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:51
2020-12-08T16:51
2020-12-08T16:51
массовое отравление в бассейне в астрахани
здоровье - общество
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин обратился в горбольницу с признаками интоксикации хлором после того, как накануне участвовал в эвакуации детей из спорткомплекса, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.По его словам, в понедельник министр участвовал в эвакуации детей, где получил дозу хлорсодержащих компонентов.Он добавил, что в больнице министру оказали необходимую медицинскую помощь. "В настоящее время он вернулся на рабочее место", - добавил представитель министерства.В понедельник утром посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, в больницах находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей. В экстренных службах сообщают о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка.Как сообщал региональный СК, причиной происшествия стало то, что работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20201208/otravlenie-1588227639.html
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ЧП в Астрахани: отравление хлором в бассейне "Динамо"
В бассейне "Динамо" в Астрахани произошло чрезвычайное происшествие: десятки человек отравились хлором утром 7 декабря. 30 человек госпитализированы, из них 21 - дети.
2020-12-08T16:51
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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массовое отравление в бассейне в астрахани, здоровье - общество, астраханская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина.
Министр здравоохранения Астраханской области
Алексей Спирин обратился в горбольницу с признаками интоксикации хлором после того, как накануне участвовал в эвакуации детей из спорткомплекса, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.
По его словам, в понедельник министр участвовал в эвакуации детей, где получил дозу хлорсодержащих компонентов.
"Он чувствовал себя не очень хорошо, у него была интоксикация. Его "прокапали" на рабочем месте, но это особых результатов не дало, и он обратился в городскую больницу №3", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в больнице министру оказали необходимую медицинскую помощь. "В настоящее время он вернулся на рабочее место", - добавил представитель министерства.
В понедельник утром посетители бассейна в спорткомплексе "Динамо" почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора при обработке воды. По данным областного минздрава, в больницах находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей. В экстренных службах сообщают о 33 обратившихся в больницы, из которых 22 ребенка.
Как сообщал региональный СК, причиной происшествия стало то, что работник спорткомплекса в свой первый рабочий день перепутал баки с жидкостями при обработке воды в бассейне. И.о директора спорткомплекса, отвечавшей за безопасность на объекте и не проинструктировавшей работника предъявлено обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".