Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/assanzh-1588277329.html
В ООН призвали освободить Ассанжа из-за вспышки COVID-19 в тюрьме
В ООН призвали освободить Ассанжа из-за вспышки COVID-19 в тюрьме
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен быть немедленно освобожден из тюрьмы или помещен под домашний арест из-за вспышки COVID-19 в тюрьме Белмарша,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:30
2020-12-08T18:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
арест джулиана ассанжа
коронавирусы
wikileaks
джулиан ассанж
великобритания
швеция
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576886303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14d393dc963143a8fbd9a68cc61af732.jpg
ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен быть немедленно освобожден из тюрьмы или помещен под домашний арест из-за вспышки COVID-19 в тюрьме Белмарша, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по вопросу о пытках Нильса Мельцера, опубликованном во вторник."Власти Великобритании изначально задержали Ассанжа на основании ордера на арест, выданного Швецией в связи с утверждениями о преступлении на сексуальной почве, которые впоследствии были официально отклонены из-за отсутствия доказательств. Сегодня он содержится под стражей исключительно в профилактических целях, чтобы обеспечить его присутствие во время проходящего в США процесса экстрадиции, который вполне может длиться несколько лет. Ассанж не является осужденным по уголовным делам и никому не угрожает, поэтому его длительное одиночное заключение в тюрьме строгого режима не является ни необходимым, ни соразмерным и явно не имеет под собой никакой правовой основы", - сказал Мельцер.По данным спецдокладчика, тяжелые страдания, причиняемые Ассанжу в результате его длительного одиночного заключения, равносильны не только произвольному задержанию, но и пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания. Все это подрывает его хрупкое здоровье.Особое опасение у спецдокладчика в этой связи вызывает вспышка случаев заболевания COVID-19 в тюрьме, где находится Ассанж. В частности, по сообщениям, заражено 65 из примерно 160 заключенных, в том числе в отделении, где содержится основатель Wikileaks."Ограничительные меры, принимаемые во всем мире в ответ на COVID-19, должны распространяться на всех заключенных, лишение свободы которых не является абсолютно необходимым. Во-первых, меры, альтернативные лишению свободы, должны быть распространены на уязвимых лиц, таких как Ассанж, который страдает от ранее существовавшего заболевания органов дыхания", - подчеркнул Мельцер.В этой связи эксперт вновь призвал власти Великобритании освободить Ассанжа или поместить его под домашний арест на время рассмотрения запроса об экстрадиции в США, в том числе, чтобы он смог восстановить свое здоровье и надлежащим образом подготовить свою защиту.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200930/assanzh-1578025523.html
https://ria.ru/20201002/assanzh-1578111567.html
великобритания
швеция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576886303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a753ca4175b8be23e77e2eafdb6dfe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, арест джулиана ассанжа, коронавирусы, wikileaks, джулиан ассанж, великобритания, швеция, оон, сша, в мире

В ООН призвали освободить Ассанжа из-за вспышки COVID-19 в тюрьме

18:30 08.12.2020
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен быть немедленно освобожден из тюрьмы или помещен под домашний арест из-за вспышки COVID-19 в тюрьме Белмарша, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по вопросу о пытках Нильса Мельцера, опубликованном во вторник.
"Власти Великобритании изначально задержали Ассанжа на основании ордера на арест, выданного Швецией в связи с утверждениями о преступлении на сексуальной почве, которые впоследствии были официально отклонены из-за отсутствия доказательств. Сегодня он содержится под стражей исключительно в профилактических целях, чтобы обеспечить его присутствие во время проходящего в США процесса экстрадиции, который вполне может длиться несколько лет. Ассанж не является осужденным по уголовным делам и никому не угрожает, поэтому его длительное одиночное заключение в тюрьме строгого режима не является ни необходимым, ни соразмерным и явно не имеет под собой никакой правовой основы", - сказал Мельцер.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 22:20
США хотели отравить Ассанжа
По данным спецдокладчика, тяжелые страдания, причиняемые Ассанжу в результате его длительного одиночного заключения, равносильны не только произвольному задержанию, но и пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания. Все это подрывает его хрупкое здоровье.
Особое опасение у спецдокладчика в этой связи вызывает вспышка случаев заболевания COVID-19 в тюрьме, где находится Ассанж. В частности, по сообщениям, заражено 65 из примерно 160 заключенных, в том числе в отделении, где содержится основатель Wikileaks.
"Ограничительные меры, принимаемые во всем мире в ответ на COVID-19, должны распространяться на всех заключенных, лишение свободы которых не является абсолютно необходимым. Во-первых, меры, альтернативные лишению свободы, должны быть распространены на уязвимых лиц, таких как Ассанж, который страдает от ранее существовавшего заболевания органов дыхания", - подчеркнул Мельцер.
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 15:04
Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына во время слушаний
В этой связи эксперт вновь призвал власти Великобритании освободить Ассанжа или поместить его под домашний арест на время рассмотрения запроса об экстрадиции в США, в том числе, чтобы он смог восстановить свое здоровье и надлежащим образом подготовить свою защиту.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Арест Джулиана АссанжаКоронавирусыWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияШвецияООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
06:16"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
06:11Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку
06:10В бундестаге заявили о провале политики санкций против России
06:09Названа сфера с самыми высокими коррупционными рисками в России
Лента новостейМолния