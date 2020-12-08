https://ria.ru/20201208/assanzh-1588277329.html

В ООН призвали освободить Ассанжа из-за вспышки COVID-19 в тюрьме

В ООН призвали освободить Ассанжа из-за вспышки COVID-19 в тюрьме

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен быть немедленно освобожден из тюрьмы или помещен под домашний арест из-за вспышки COVID-19 в тюрьме Белмарша,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:30

2020-12-08T18:30

2020-12-08T18:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

арест джулиана ассанжа

коронавирусы

wikileaks

джулиан ассанж

великобритания

швеция

оон

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ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен быть немедленно освобожден из тюрьмы или помещен под домашний арест из-за вспышки COVID-19 в тюрьме Белмарша, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по вопросу о пытках Нильса Мельцера, опубликованном во вторник."Власти Великобритании изначально задержали Ассанжа на основании ордера на арест, выданного Швецией в связи с утверждениями о преступлении на сексуальной почве, которые впоследствии были официально отклонены из-за отсутствия доказательств. Сегодня он содержится под стражей исключительно в профилактических целях, чтобы обеспечить его присутствие во время проходящего в США процесса экстрадиции, который вполне может длиться несколько лет. Ассанж не является осужденным по уголовным делам и никому не угрожает, поэтому его длительное одиночное заключение в тюрьме строгого режима не является ни необходимым, ни соразмерным и явно не имеет под собой никакой правовой основы", - сказал Мельцер.По данным спецдокладчика, тяжелые страдания, причиняемые Ассанжу в результате его длительного одиночного заключения, равносильны не только произвольному задержанию, но и пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания. Все это подрывает его хрупкое здоровье.Особое опасение у спецдокладчика в этой связи вызывает вспышка случаев заболевания COVID-19 в тюрьме, где находится Ассанж. В частности, по сообщениям, заражено 65 из примерно 160 заключенных, в том числе в отделении, где содержится основатель Wikileaks."Ограничительные меры, принимаемые во всем мире в ответ на COVID-19, должны распространяться на всех заключенных, лишение свободы которых не является абсолютно необходимым. Во-первых, меры, альтернативные лишению свободы, должны быть распространены на уязвимых лиц, таких как Ассанж, который страдает от ранее существовавшего заболевания органов дыхания", - подчеркнул Мельцер.В этой связи эксперт вновь призвал власти Великобритании освободить Ассанжа или поместить его под домашний арест на время рассмотрения запроса об экстрадиции в США, в том числе, чтобы он смог восстановить свое здоровье и надлежащим образом подготовить свою защиту.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200930/assanzh-1578025523.html

https://ria.ru/20201002/assanzh-1578111567.html

великобритания

швеция

сша

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