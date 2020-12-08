https://ria.ru/20201208/artyushok-1588283881.html

Обвиняемый в убийстве "авторитета" Артюшка предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве "авторитета" Артюшка предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве криминального "авторитета" Анатолия Артюшкова, совершенном 23 года назад, Вячеслав Исминдиров предстанет перед судом, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:04

2020-12-08T19:04

2020-12-08T19:04

вилор струганов

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

польша

красноярский край

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве криминального "авторитета" Анатолия Артюшкова, совершенном 23 года назад, Вячеслав Исминдиров предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, в 1997 году Артюшок боролся в Красноярском крае за распределение криминальных сфер влияния с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка) и другими "авторитетами", в итоге не позднее середины июля 1997 года Струганов решил убить Артюшкова. Сыщики установили, что исполнителями были назначены Александр Живица и Вячеслав Исминдиров, 21 июля 1997 года на автостоянке в Красноярске Исминдиров застрелил Артюшкова, после чего пустился в бега.В январе 2018 года его задержали в Польше, и в минувшем мае польские власти, оценив полученные из Генпрокуратуры России материалы, согласились выдать бывшего участника криминальных разборок.

https://ria.ru/20200820/1576016942.html

польша

красноярский край

красноярск

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вилор струганов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, польша, красноярский край, красноярск, происшествия