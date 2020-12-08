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Обвиняемый в убийстве "авторитета" Артюшка предстанет перед судом
Обвиняемый в убийстве "авторитета" Артюшка предстанет перед судом
Обвиняемый в убийстве криминального "авторитета" Анатолия Артюшкова, совершенном 23 года назад, Вячеслав Исминдиров предстанет перед судом, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:04
2020-12-08T19:04
вилор струганов
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
польша
красноярский край
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве криминального "авторитета" Анатолия Артюшкова, совершенном 23 года назад, Вячеслав Исминдиров предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, в 1997 году Артюшок боролся в Красноярском крае за распределение криминальных сфер влияния с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка) и другими "авторитетами", в итоге не позднее середины июля 1997 года Струганов решил убить Артюшкова. Сыщики установили, что исполнителями были назначены Александр Живица и Вячеслав Исминдиров, 21 июля 1997 года на автостоянке в Красноярске Исминдиров застрелил Артюшкова, после чего пустился в бега.В январе 2018 года его задержали в Польше, и в минувшем мае польские власти, оценив полученные из Генпрокуратуры России материалы, согласились выдать бывшего участника криминальных разборок.
https://ria.ru/20200820/1576016942.html
польша
красноярский край
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вилор струганов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, польша, красноярский край, красноярск, происшествия

Обвиняемый в убийстве "авторитета" Артюшка предстанет перед судом

19:04 08.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве криминального "авторитета" Анатолия Артюшкова, совершенном 23 года назад, Вячеслав Исминдиров предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, в 1997 году Артюшок боролся в Красноярском крае за распределение криминальных сфер влияния с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка) и другими "авторитетами", в итоге не позднее середины июля 1997 года Струганов решил убить Артюшкова. Сыщики установили, что исполнителями были назначены Александр Живица и Вячеслав Исминдиров, 21 июля 1997 года на автостоянке в Красноярске Исминдиров застрелил Артюшкова, после чего пустился в бега.
В январе 2018 года его задержали в Польше, и в минувшем мае польские власти, оценив полученные из Генпрокуратуры России материалы, согласились выдать бывшего участника криминальных разборок.

"Первым следственным отделом первого управления по расследованию особо важных дел... ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего Вячеслава Исминдирова. Он обвиняется в совершении преступления... убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору... В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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Вилор СтругановСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПольшаКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
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