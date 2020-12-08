https://ria.ru/20201208/apple-1588251740.html

Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1

Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1

Компания Apple показала свои новые беспроводные наушники, выполненные в полноразмерном формате — AirPods Max. Новый аудиогаджет представлен на сайте компании. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:56

2020-12-08T16:56

2020-12-08T16:56

риа наука

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Компания Apple показала свои новые беспроводные наушники, выполненные в полноразмерном формате — AirPods Max. Новый аудиогаджет представлен на сайте компании.Модель доступна сразу в пяти цветах, включая "космический серый" серебристый, голубой, зеленый и розовый. В Apple обещают, что каждая чашка подстроится под анатомию пользователя, а "дышащий" материал не доставит дискомфорта при долгом прослушивании музыки.AirPods Max оснащены 40-миллиметровым динамическим драйвером, который обеспечит насыщенное звучание. Наушники, как и остальные модели серии AirPods Pro, получили чип H1. Здесь есть активное шумоподавление и режим прозрачности, благодаря которому пользователь сможет услышать сквозь музыку, что происходит вокруг.В компании обещают, что наушники проработают до 20 часов на одном заряде. AirPods Max автоматически определяет, когда находятся на голове пользователя и автоматически ставит воспроизведение на паузу, даже при поднятии одной чашки. Наушники поступят в продажу уже 15 декабря. Пока известна их цена на американском рынке — 549 долларов (примерно 40 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, гаджеты, технологии