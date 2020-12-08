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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/alzhir-1588150529.html
Россия готова начать производство вакцины от COVID-19 в Алжире
Россия готова начать производство вакцины от COVID-19 в Алжире
Россия готова к производству вакцины от коронавируса в Алжире и обсуждала эту возможность с местными властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Алжире... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:03
2020-12-08T10:04
российский фонд прямых инвестиций
южная корея
венесуэла
белоруссия
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алжир (республика)
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АЛЖИР, 8 дек - РИА Новости. Россия готова к производству вакцины от коронавируса в Алжире и обсуждала эту возможность с местными властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Алжире Игорь Беляев."Российский фонд прямых инвестиций предлагает различные формы сотрудничества, среди них непосредственно приобретение, передача технологии, совместное производство и участие в третьей фазе испытаний. Это формы (сотрудничества – ред.), которые мы предложили алжирской стороне", - отметил посол.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
южная корея
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российский фонд прямых инвестиций, южная корея, венесуэла, белоруссия, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алжир (республика), в мире

Россия готова начать производство вакцины от COVID-19 в Алжире

10:03 08.12.2020 (обновлено: 10:04 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АЛЖИР, 8 дек - РИА Новости. Россия готова к производству вакцины от коронавируса в Алжире и обсуждала эту возможность с местными властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Алжире Игорь Беляев.
"Мы обсуждали этот момент (возможность производства вакцины – ред.) во время наших встреч с министрами здравоохранения и фармацевтической промышленности (Алжира – ред.). Россия готова к сотрудничеству с Алжиром для производства вакцины на местном уровне, я имею в виду Российский фонд прямых инвестиций, который занимается распределением вакцины за пределами страны", - сообщил Беляев.
"Российский фонд прямых инвестиций предлагает различные формы сотрудничества, среди них непосредственно приобретение, передача технологии, совместное производство и участие в третьей фазе испытаний. Это формы (сотрудничества – ред.), которые мы предложили алжирской стороне", - отметил посол.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийЮжная КореяВенесуэлаБелоруссияВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алжир (республика)В мире
 
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