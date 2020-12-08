Россия готова начать производство вакцины от COVID-19 в Алжире
10:03 08.12.2020 (обновлено: 10:04 08.12.2020)
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудница научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
АЛЖИР, 8 дек - РИА Новости. Россия готова к производству вакцины от коронавируса в Алжире и обсуждала эту возможность с местными властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Алжире Игорь Беляев.
"Мы обсуждали этот момент (возможность производства вакцины – ред.) во время наших встреч с министрами здравоохранения и фармацевтической промышленности (Алжира – ред.). Россия готова к сотрудничеству с Алжиром для производства вакцины на местном уровне, я имею в виду Российский фонд прямых инвестиций, который занимается распределением вакцины за пределами страны", - сообщил Беляев.
"Российский фонд прямых инвестиций предлагает различные формы сотрудничества, среди них непосредственно приобретение, передача технологии, совместное производство и участие в третьей фазе испытаний. Это формы (сотрудничества – ред.), которые мы предложили алжирской стороне", - отметил посол.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19