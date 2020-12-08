https://ria.ru/20201208/alzhir-1588150529.html

Россия готова начать производство вакцины от COVID-19 в Алжире

Россия готова начать производство вакцины от COVID-19 в Алжире

Россия готова к производству вакцины от коронавируса в Алжире и обсуждала эту возможность с местными властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Алжире... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:03

2020-12-08T10:03

2020-12-08T10:04

российский фонд прямых инвестиций

южная корея

венесуэла

белоруссия

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алжир (республика)

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АЛЖИР, 8 дек - РИА Новости. Россия готова к производству вакцины от коронавируса в Алжире и обсуждала эту возможность с местными властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Алжире Игорь Беляев."Российский фонд прямых инвестиций предлагает различные формы сотрудничества, среди них непосредственно приобретение, передача технологии, совместное производство и участие в третьей фазе испытаний. Это формы (сотрудничества – ред.), которые мы предложили алжирской стороне", - отметил посол.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

южная корея

венесуэла

белоруссия

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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