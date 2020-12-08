https://ria.ru/20201208/altay-1588239601.html

Горнолыжный сезон откроется в Республике Алтай 19 декабря

Горнолыжный сезон откроется в Республике Алтай 19 декабря

Открытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Манжерок" в Республике Алтай состоится 19 декабря, в этом году там вдвое увеличили протяженность трасс, а также... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:11

2020-12-08T16:11

2020-12-08T16:11

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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Открытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Манжерок" в Республике Алтай состоится 19 декабря, в этом году там вдвое увеличили протяженность трасс, а также построили систему искусственного снегообразования, сообщили в региональном Минприроды.В Минприроды отметили, что в рекордные для России сроки – за пять месяцев вместо 1,5 лет – на курорте построена система искусственного снегообразования, благодаря которой повысится качество снега и увеличится продолжительность горнолыжного сезона.Также в министерстве уточняют, что на курорте оборудовали самый длинный в России траволатор и новый snow park для опытных лыжников и сноубордистов.Второй горнолыжный комплекс региона — "Телецкий" в Турочакском районе — с датой открытия пока не определился. Он расположен на горе Кокуя, перепады высот составляют более 800 метров. В этом году там оборудуют более 17 километров трасс различного уровня."Два горнолыжных курорта в декабре-феврале планируют принять около 70 тысяч туристов – это на 30 процентов больше показателей прошлого зимнего сезона", — прогнозируют в Минприроды.

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