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Горнолыжный сезон откроется в Республике Алтай 19 декабря
Горнолыжный сезон откроется в Республике Алтай 19 декабря
Открытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Манжерок" в Республике Алтай состоится 19 декабря, в этом году там вдвое увеличили протяженность трасс, а также... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:11
2020-12-08T16:11
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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Открытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Манжерок" в Республике Алтай состоится 19 декабря, в этом году там вдвое увеличили протяженность трасс, а также построили систему искусственного снегообразования, сообщили в региональном Минприроды.В Минприроды отметили, что в рекордные для России сроки – за пять месяцев вместо 1,5 лет – на курорте построена система искусственного снегообразования, благодаря которой повысится качество снега и увеличится продолжительность горнолыжного сезона.Также в министерстве уточняют, что на курорте оборудовали самый длинный в России траволатор и новый snow park для опытных лыжников и сноубордистов.Второй горнолыжный комплекс региона — "Телецкий" в Турочакском районе — с датой открытия пока не определился. Он расположен на горе Кокуя, перепады высот составляют более 800 метров. В этом году там оборудуют более 17 километров трасс различного уровня."Два горнолыжных курорта в декабре-феврале планируют принять около 70 тысяч туристов – это на 30 процентов больше показателей прошлого зимнего сезона", — прогнозируют в Минприроды.
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куда можно лететь, куда поехать, курорт, туризм, туристы, новости - туризм, республика алтай, отдых
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Открытие зимнего сезона на горнолыжном курорте "Манжерок" в Республике Алтай состоится 19 декабря, в этом году там вдвое увеличили протяженность трасс, а также построили систему искусственного снегообразования, сообщили в региональном Минприроды.
"Техническое открытие зимнего сезона на всесезонном горнолыжном курорте "Манжерок" в Майминском районе состоится 19 декабря 2020 года. К сезону 2020/2021 протяженность горнолыжных трасс курорта увеличена вдвое – до восьми километров, спуск впервые стал возможен с самой вершины горы Малая Синюха", — говорится в сообщении.
В Минприроды отметили, что в рекордные для России сроки – за пять месяцев вместо 1,5 лет – на курорте построена система искусственного снегообразования, благодаря которой повысится качество снега и увеличится продолжительность горнолыжного сезона.
Также в министерстве уточняют, что на курорте оборудовали самый длинный в России траволатор и новый snow park для опытных лыжников и сноубордистов.
Второй горнолыжный комплекс региона — "Телецкий" в Турочакском районе — с датой открытия пока не определился. Он расположен на горе Кокуя, перепады высот составляют более 800 метров. В этом году там оборудуют более 17 километров трасс различного уровня.
"Два горнолыжных курорта в декабре-феврале планируют принять около 70 тысяч туристов – это на 30 процентов больше показателей прошлого зимнего сезона", — прогнозируют в Минприроды.