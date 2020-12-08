https://ria.ru/20201208/alkogol-1588299165.html

Мясников объяснил совет не пить алкоголь 42 дня во время вакцинации

Мясников объяснил совет не пить алкоголь 42 дня во время вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что нельзя пить алкоголь в период вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:54

2020-12-08T20:54

2020-12-08T23:57

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

анна попова

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что нельзя пить алкоголь в период вакцинации от коронавируса.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что иммунитет формируется на протяжении 42 дней после ввода вакцины и в этот период следует ограничить прием алкоголя. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не употреблять спиртное за две недели до вакцинации."На самом деле, это общие для всех вакцин рекомендации: не принимать алкоголь в период вакцинации. Идущие из глубины веков. Исходя просто из здравого смысла", — отметил Мясников.Он также добавил, что вакцина может вызывать повышение температуры, боль в теле и недомогание, а прием алкоголя может усугубить эти симптомы.Врач отметил, что сам участвовал в испытаниях вакцины в качестве добровольца."В моем случае все прошло на отлично! Понятно, что речь идет о малых дозах алкоголя, повторюсь: злоупотребление — это уже совсем другая история, во всех смыслах, не только с вакцинацией", — резюмировал он.Ранее глава разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя слова Голиковой, отметил, что вакцинируемые могут позволить себе бокал шампанского.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588249305.html

https://ria.ru/20201208/vitamin-1588294221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество