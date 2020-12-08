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https://ria.ru/20201208/alkogol-1588299165.html
Мясников объяснил совет не пить алкоголь 42 дня во время вакцинации
Мясников объяснил совет не пить алкоголь 42 дня во время вакцинации
Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что нельзя пить алкоголь в период вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:54
2020-12-08T23:57
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
анна попова
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что нельзя пить алкоголь в период вакцинации от коронавируса.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что иммунитет формируется на протяжении 42 дней после ввода вакцины и в этот период следует ограничить прием алкоголя. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не употреблять спиртное за две недели до вакцинации."На самом деле, это общие для всех вакцин рекомендации: не принимать алкоголь в период вакцинации. Идущие из глубины веков. Исходя просто из здравого смысла", — отметил Мясников.Он также добавил, что вакцина может вызывать повышение температуры, боль в теле и недомогание, а прием алкоголя может усугубить эти симптомы.Врач отметил, что сам участвовал в испытаниях вакцины в качестве добровольца."В моем случае все прошло на отлично! Понятно, что речь идет о малых дозах алкоголя, повторюсь: злоупотребление — это уже совсем другая история, во всех смыслах, не только с вакцинацией", — резюмировал он.Ранее глава разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя слова Голиковой, отметил, что вакцинируемые могут позволить себе бокал шампанского.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588249305.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мясников объяснил совет не пить алкоголь 42 дня во время вакцинации

20:54 08.12.2020 (обновлено: 23:57 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что нельзя пить алкоголь в период вакцинации от коронавируса.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что иммунитет формируется на протяжении 42 дней после ввода вакцины и в этот период следует ограничить прием алкоголя. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не употреблять спиртное за две недели до вакцинации.
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"На самом деле, это общие для всех вакцин рекомендации: не принимать алкоголь в период вакцинации. Идущие из глубины веков. Исходя просто из здравого смысла", — отметил Мясников.
Он также добавил, что вакцина может вызывать повышение температуры, боль в теле и недомогание, а прием алкоголя может усугубить эти симптомы.
Врач отметил, что сам участвовал в испытаниях вакцины в качестве добровольца.
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"В моем случае все прошло на отлично! Понятно, что речь идет о малых дозах алкоголя, повторюсь: злоупотребление — это уже совсем другая история, во всех смыслах, не только с вакцинацией", — резюмировал он.
Ранее глава разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя слова Голиковой, отметил, что вакцинируемые могут позволить себе бокал шампанского.
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