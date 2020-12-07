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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201207/zaderzhaniya-1587992313.html
На акциях протеста в Белоруссии задержали 344 человека
На акциях протеста в Белоруссии задержали 344 человека
МВД Белоруссии сообщило, что в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны и водворены в изоляторы 344 человека. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:12
2020-12-07T12:24
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны и водворены в изоляторы 344 человека."Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале в понедельник.В ведомстве отметили, что "некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях".МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий, добавили в пресс-службе.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

На акциях протеста в Белоруссии задержали 344 человека

12:12 07.12.2020 (обновлено: 12:24 07.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов задерживают участницу несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участницу несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны и водворены в изоляторы 344 человека.
"Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале в понедельник.
В ведомстве отметили, что "некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях".

"Несмотря на активные призывы различных деструктивных Telegram-каналов, транслирование ими картинок "массовости" протестов, на самом деле воскресенье прошло достаточно спокойно: существенно снизилась численность протестных акций и количество их участников. В Минске несанкционированные мероприятия проходили в нескольких местах одновременно, но в основном - во дворах домов, и также были маломасштабны", - подчеркивается в сообщении.

МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий, добавили в пресс-службе.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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