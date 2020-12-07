https://ria.ru/20201207/zaderzhaniya-1587992313.html

На акциях протеста в Белоруссии задержали 344 человека

На акциях протеста в Белоруссии задержали 344 человека

МВД Белоруссии сообщило, что в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны и водворены в изоляторы 344 человека. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:12

2020-12-07T12:12

2020-12-07T12:24

александр лукашенко

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны и водворены в изоляторы 344 человека."Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале в понедельник.В ведомстве отметили, что "некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях".МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий, добавили в пресс-службе.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201206/protest-1587935611.html

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александр лукашенко, мвд белоруссии, белоруссия, в мире