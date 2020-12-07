https://ria.ru/20201207/youtube-1588064819.html

Названы самые популярные у россиян видео на YouTube за 2020 год

Названы самые популярные у россиян видео на YouTube за 2020 год

Представители компании Google Россия назвали ролики и музыкальные видео, которые набрали наибольшее количество просмотров за 2020 среди российских зрителей. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:33

2020-12-07T17:33

2020-12-07T18:06

юрий дудь

моргенштерн (алишер моргенштерн)

гарик харламов (игорь)

лолита милявская

шоубиз

little big

новости культуры

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Представители компании Google Россия назвали ролики и музыкальные видео, которые набрали наибольшее количество просмотров за 2020 среди российских зрителей. В рейтинге традиционно оказался развлекательный контент. По мнению аналитиков "в этом году юмор как никогда был нужен людям". В результате на первом месте в рейтинге "Топ-10 видео среди российских пользователей YouTube" оказался выпуск шоу "Что было дальше?" с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской.В десятку также попали интервью с комиком Алексеем Щербаковым, выпуск Comedy Club с Гариком Харламовым и Андреем Скороходом, выпуск "Вечернего Урганта" с рэпером Моргенштерном и другие. Рейтинг музыкальных видео снова возглавила группа Little big за их вирусный клип Uno. Второе место тоже заняла команда Ильи Прусикина за ролик к треку Hypnodancer. Третье и четвертое место у певицы Клавы Коки. В десятку также вошли Моргенштерн, Dabro и Мэвл.

https://ria.ru/20201204/youtube-1587660736.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дудь, моргенштерн (алишер моргенштерн), гарик харламов (игорь), лолита милявская, little big, новости культуры, знаменитости, звезды, youtube