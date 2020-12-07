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Шоубиз
https://ria.ru/20201207/youtube-1588064819.html
Названы самые популярные у россиян видео на YouTube за 2020 год
Названы самые популярные у россиян видео на YouTube за 2020 год
Представители компании Google Россия назвали ролики и музыкальные видео, которые набрали наибольшее количество просмотров за 2020 среди российских зрителей. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:33
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юрий дудь
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Представители компании Google Россия назвали ролики и музыкальные видео, которые набрали наибольшее количество просмотров за 2020 среди российских зрителей. В рейтинге традиционно оказался развлекательный контент. По мнению аналитиков "в этом году юмор как никогда был нужен людям". В результате на первом месте в рейтинге "Топ-10 видео среди российских пользователей YouTube" оказался выпуск шоу "Что было дальше?" с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской.В десятку также попали интервью с комиком Алексеем Щербаковым, выпуск Comedy Club с Гариком Харламовым и Андреем Скороходом, выпуск "Вечернего Урганта" с рэпером Моргенштерном и другие. Рейтинг музыкальных видео снова возглавила группа Little big за их вирусный клип Uno. Второе место тоже заняла команда Ильи Прусикина за ролик к треку Hypnodancer. Третье и четвертое место у певицы Клавы Коки. В десятку также вошли Моргенштерн, Dabro и Мэвл.
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РИА Новости
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96
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юрий дудь, моргенштерн (алишер моргенштерн), гарик харламов (игорь), лолита милявская, little big, новости культуры, знаменитости, звезды, youtube

Названы самые популярные у россиян видео на YouTube за 2020 год

17:33 07.12.2020 (обновлено: 18:06 07.12.2020)
 
© Little BigКадр из клипа группы Little Big "Hypnodancer"
Кадр из клипа группы Little Big Hypnodancer - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Little Big
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Представители компании Google Россия назвали ролики и музыкальные видео, которые набрали наибольшее количество просмотров за 2020 среди российских зрителей.
В рейтинге традиционно оказался развлекательный контент. По мнению аналитиков "в этом году юмор как никогда был нужен людям".
В результате на первом месте в рейтинге "Топ-10 видео среди российских пользователей YouTube" оказался выпуск шоу "Что было дальше?" с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской.
В десятку также попали интервью с комиком Алексеем Щербаковым, выпуск Comedy Club с Гариком Харламовым и Андреем Скороходом, выпуск "Вечернего Урганта" с рэпером Моргенштерном и другие.
Рейтинг музыкальных видео снова возглавила группа Little big за их вирусный клип Uno. Второе место тоже заняла команда Ильи Прусикина за ролик к треку Hypnodancer. Третье и четвертое место у певицы Клавы Коки. В десятку также вошли Моргенштерн, Dabro и Мэвл.
Кадр видео с канала Марка Робера - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 13:42Культура
YouTube назвал самые популярные видео 2020 года
 
ШоубизЮрий ДудьМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Гарик Харламов (Игорь)Лолита МилявскаяLittle BigНовости культурыЗнаменитостизвездыYouTube
 
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