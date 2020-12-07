В Киргизии выступили за сохранение статуса русского языка
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство в Конституционном совещании Киргизии выступает за сохранение за русским языком в стране официального статуса, заявил и.о. президента республики, спикер парламента Талант Мамытов на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Ранее член конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы) Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального.
Как сообщается на сайте Госдумы, в ходе встречи поднималась тема изучения русского языка в Киргизии. Володин отметил, что гражданам Киргизии проще устроиться на работу в РФ благодаря тому, что в республике закреплен официальный статус русского языка. Мамытов со своей стороны подчеркнул, что в Киргизии придают важное значение официальному статусу русского языка, поскольку это позволяет республике решать все политические вопросы, а также сотрудничать в Парламентской ассамблее ОДКБ.
"Талант Мамытов заявил, что вопрос статуса русского языка обсуждался при работе над новой конституцией Киргизии, и большая часть участников совещания поддерживает сохранение статуса русского языка как официального", - говорится в сообщении на сайте ГД.
Кроме того, говоря о влиянии на принятие решений внутри стран, Володин обратил внимание, что "будущее - в интеграции, и нужно смотреть, интеграция с какими странами более приоритетна в силу разных факторов".
Мамытов заверил, что "Киргизская Республика всегда была и остается надежным партнером Российской Федерации на основе многолетних уз дружбы и взаимопонимания", а также "остается полностью привержена всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений".
Ранее парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.
Референдум по внесению изменений в конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.
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