https://ria.ru/20201207/yazyk-1588067403.html

В Киргизии выступили за сохранение статуса русского языка

В Киргизии выступили за сохранение статуса русского языка

Большинство в Конституционном совещании Киргизии выступает за сохранение за русским языком в стране официального статуса, заявил и.о. президента республики,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:14

2020-12-07T17:14

2020-12-07T17:14

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госдума рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство в Конституционном совещании Киргизии выступает за сохранение за русским языком в стране официального статуса, заявил и.о. президента республики, спикер парламента Талант Мамытов на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.Ранее член конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы) Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального.Как сообщается на сайте Госдумы, в ходе встречи поднималась тема изучения русского языка в Киргизии. Володин отметил, что гражданам Киргизии проще устроиться на работу в РФ благодаря тому, что в республике закреплен официальный статус русского языка. Мамытов со своей стороны подчеркнул, что в Киргизии придают важное значение официальному статусу русского языка, поскольку это позволяет республике решать все политические вопросы, а также сотрудничать в Парламентской ассамблее ОДКБ."Талант Мамытов заявил, что вопрос статуса русского языка обсуждался при работе над новой конституцией Киргизии, и большая часть участников совещания поддерживает сохранение статуса русского языка как официального", - говорится в сообщении на сайте ГД.Кроме того, говоря о влиянии на принятие решений внутри стран, Володин обратил внимание, что "будущее - в интеграции, и нужно смотреть, интеграция с какими странами более приоритетна в силу разных факторов".Володин отметил, что "при всех коврижках Европы никто не стоит и не ждет с распростертыми объятиями граждан стран, входящих в СНГ".Мамытов заверил, что "Киргизская Республика всегда была и остается надежным партнером Российской Федерации на основе многолетних уз дружбы и взаимопонимания", а также "остается полностью привержена всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений".Ранее парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.Референдум по внесению изменений в конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.

https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html

https://ria.ru/20201202/kirgiziya-1587331079.html

https://ria.ru/20201114/kirgiziya-1584624144.html

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талант мамытов, россия, госдума рф, вячеслав володин, киргизия, в мире