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Выстрелившего в ребенка полицейского отправили под домашний арест
Выстрелившего в ребенка полицейского отправили под домашний арест
Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева по обвинению в хулиганстве – он ранил девочку из... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:50
2020-12-07T20:50
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева по обвинению в хулиганстве – он ранил девочку из травматического оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Обвиняемому Князеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок меры пресечения установлен до 5 февраля 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Накануне стало известно, что 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время на улице Судостроительной на юге Москвы ранил девочку из травматического оружия. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Вскоре стало известно, что после служебной проверки Князев был уволен из органов внутренних дел.Как ранее сообщила столичный омбудсмен Ольга Ярославская, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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ольга ярославская, москва, происшествия

Выстрелившего в ребенка полицейского отправили под домашний арест

20:50 07.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева по обвинению в хулиганстве – он ранил девочку из травматического оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Обвиняемому Князеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок меры пресечения установлен до 5 февраля 2021 года", - рассказал собеседник агентства.
Накануне стало известно, что 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время на улице Судостроительной на юге Москвы ранил девочку из травматического оружия. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Вскоре стало известно, что после служебной проверки Князев был уволен из органов внутренних дел.
Как ранее сообщила столичный омбудсмен Ольга Ярославская, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 03:25
Очевидец раскрыл детали инцидента с выстрелившим в ребенка полицейским
 
Ольга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
 
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