https://ria.ru/20201207/vystrel-1588105979.html
Выстрелившего в ребенка полицейского отправили под домашний арест
Выстрелившего в ребенка полицейского отправили под домашний арест
Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева по обвинению в хулиганстве – он ранил девочку из... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:50
2020-12-07T20:50
2020-12-07T20:50
ольга ярославская
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева по обвинению в хулиганстве – он ранил девочку из травматического оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Обвиняемому Князеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок меры пресечения установлен до 5 февраля 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Накануне стало известно, что 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время на улице Судостроительной на юге Москвы ранил девочку из травматического оружия. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Вскоре стало известно, что после служебной проверки Князев был уволен из органов внутренних дел.Как ранее сообщила столичный омбудсмен Ольга Ярославская, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
https://ria.ru/20201207/strelba-1587944709.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, москва, происшествия