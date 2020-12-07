https://ria.ru/20201207/vystrel-1588105979.html

Выстрелившего в ребенка полицейского отправили под домашний арест

Выстрелившего в ребенка полицейского отправили под домашний арест

Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева по обвинению в хулиганстве – он ранил девочку из... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:50

2020-12-07T20:50

2020-12-07T20:50

ольга ярославская

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева по обвинению в хулиганстве – он ранил девочку из травматического оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Обвиняемому Князеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок меры пресечения установлен до 5 февраля 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Накануне стало известно, что 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время на улице Судостроительной на юге Москвы ранил девочку из травматического оружия. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Вскоре стало известно, что после служебной проверки Князев был уволен из органов внутренних дел.Как ранее сообщила столичный омбудсмен Ольга Ярославская, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

https://ria.ru/20201207/strelba-1587944709.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия