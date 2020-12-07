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Чубайс пошутил о своем выстреле из гаубицы
Чубайс пошутил о своем выстреле из гаубицы
Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс пошутил в Facebook о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости, который сделал накануне "в ознаменование новой... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:11
2020-12-07T17:17
роснано
анатолий чубайс
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оружие
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс пошутил в Facebook о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости, который сделал накануне "в ознаменование новой миссии".Пользователи соцсети обратили внимание на "наклонившийся" на снимке Петропавловский собор. Одной из подписчиц башня в кадре напомнила "местную Пизу"."Да это же Петропавловку от взрыва качнуло!" — пошутил в ответ Чубайс.Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого он в течение 12 лет занимал пост главы "Роснано".Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.
https://ria.ru/20201207/ssha-1588007388.html
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роснано, анатолий чубайс, санкт-петербург, соцсети, оружие

Чубайс пошутил о своем выстреле из гаубицы

15:11 07.12.2020 (обновлено: 17:17 07.12.2020)
 
© Фото : @Anatoly ChubaysФотография со страницы Анатолия Чубайса в Facebook
Фотография со страницы Анатолия Чубайса в Facebook - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : @Anatoly Chubays
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс пошутил в Facebook о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости, который сделал накануне "в ознаменование новой миссии".
Пользователи соцсети обратили внимание на "наклонившийся" на снимке Петропавловский собор. Одной из подписчиц башня в кадре напомнила "местную Пизу".
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Песков ответил на вопрос о миссии Чубайса как переговорщика с США
"Да это же Петропавловку от взрыва качнуло!" — пошутил в ответ Чубайс.
Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого он в течение 12 лет занимал пост главы "Роснано".
Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.
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РоснаноАнатолий ЧубайсСанкт-ПетербургСоцсетиОружие
 
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