https://ria.ru/20201207/vystrel-1588034382.html
Чубайс пошутил о своем выстреле из гаубицы
Чубайс пошутил о своем выстреле из гаубицы
Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс пошутил в Facebook о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости, который сделал накануне "в ознаменование новой... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:11
2020-12-07T15:11
2020-12-07T17:17
роснано
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс пошутил в Facebook о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости, который сделал накануне "в ознаменование новой миссии".Пользователи соцсети обратили внимание на "наклонившийся" на снимке Петропавловский собор. Одной из подписчиц башня в кадре напомнила "местную Пизу"."Да это же Петропавловку от взрыва качнуло!" — пошутил в ответ Чубайс.Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого он в течение 12 лет занимал пост главы "Роснано".Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.
https://ria.ru/20201207/ssha-1588007388.html
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