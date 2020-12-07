https://ria.ru/20201207/vystrel-1588034382.html

Чубайс пошутил о своем выстреле из гаубицы

Чубайс пошутил о своем выстреле из гаубицы

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс пошутил в Facebook о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости, который сделал накануне "в ознаменование новой... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:11

2020-12-07T15:11

2020-12-07T17:17

роснано

анатолий чубайс

санкт-петербург

соцсети

оружие

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс пошутил в Facebook о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости, который сделал накануне "в ознаменование новой миссии".Пользователи соцсети обратили внимание на "наклонившийся" на снимке Петропавловский собор. Одной из подписчиц башня в кадре напомнила "местную Пизу"."Да это же Петропавловку от взрыва качнуло!" — пошутил в ответ Чубайс.Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого он в течение 12 лет занимал пост главы "Роснано".Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.

https://ria.ru/20201207/ssha-1588007388.html

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роснано, анатолий чубайс, санкт-петербург, соцсети, оружие