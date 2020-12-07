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В Госдуме просят расширить выплаты за работу с COVID-19
В Госдуме просят расширить выплаты за работу с COVID-19
Член комитета Госдумы по охране здоровья направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с просьбой расширить выплаты за работу с COVID-19 на немедицинский... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:02
2020-12-07T14:02
михаил мишустин
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с просьбой расширить выплаты за работу с COVID-19 на немедицинский персонал, в том числе уборщиц и техников, так как в настоящее время таких выплат им не производится.Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.Ранее в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 26 миллиардов рублей на выплаты тем, кто задействован в помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией.Однако, пояснил депутат, к нему поступают многочисленные обращения и просьбы граждан, согласно которым немедицинский персонал отделений, в том числе уборщицы и техники, не получает данных выплат, несмотря на то, что ежедневно добросовестно выполняет свои обязанности с риском для здоровья и жизни, с увеличенной в разы нагрузкой, работая рядом с врачами и медсестрами."В соцсетях и в рамках региональной недели ко мне с жалобами обратились работники медучреждений, которые, рискуя своим здоровьем, трудятся в красных зонах, но при этом не получают никаких дополнительных выплат. Как правило, все обратившиеся - немедицинский персонал, к примеру, уборщицы. Да, они не врачи, но работают в таких же опасных условиях. Считаю, что не поощрять их труд несправедливо", - сказал депутат РИА Новости.
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РИА Новости
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михаил мишустин, татьяна голикова, общество

В Госдуме просят расширить выплаты за работу с COVID-19

14:02 07.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с просьбой расширить выплаты за работу с COVID-19 на немедицинский персонал, в том числе уборщиц и техников, так как в настоящее время таких выплат им не производится.
Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 26 миллиардов рублей на выплаты тем, кто задействован в помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Однако, пояснил депутат, к нему поступают многочисленные обращения и просьбы граждан, согласно которым немедицинский персонал отделений, в том числе уборщицы и техники, не получает данных выплат, несмотря на то, что ежедневно добросовестно выполняет свои обязанности с риском для здоровья и жизни, с увеличенной в разы нагрузкой, работая рядом с врачами и медсестрами.
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"Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность выделения необходимого финансирования для справедливого поощрения всех лиц, участвующих непосредственно в сложном процессе оказания медицинской помощи", - говорится в письме.
"В соцсетях и в рамках региональной недели ко мне с жалобами обратились работники медучреждений, которые, рискуя своим здоровьем, трудятся в красных зонах, но при этом не получают никаких дополнительных выплат. Как правило, все обратившиеся - немедицинский персонал, к примеру, уборщицы. Да, они не врачи, но работают в таких же опасных условиях. Считаю, что не поощрять их труд несправедливо", - сказал депутат РИА Новости.
 
Михаил МишустинТатьяна ГоликоваОбщество
 
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