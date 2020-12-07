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В Госдуме просят расширить выплаты за работу с COVID-19

В Госдуме просят расширить выплаты за работу с COVID-19

Член комитета Госдумы по охране здоровья направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с просьбой расширить выплаты за работу с COVID-19 на немедицинский... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:02

2020-12-07T14:02

2020-12-07T14:02

михаил мишустин

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с просьбой расширить выплаты за работу с COVID-19 на немедицинский персонал, в том числе уборщиц и техников, так как в настоящее время таких выплат им не производится.Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.Ранее в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 26 миллиардов рублей на выплаты тем, кто задействован в помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией.Однако, пояснил депутат, к нему поступают многочисленные обращения и просьбы граждан, согласно которым немедицинский персонал отделений, в том числе уборщицы и техники, не получает данных выплат, несмотря на то, что ежедневно добросовестно выполняет свои обязанности с риском для здоровья и жизни, с увеличенной в разы нагрузкой, работая рядом с врачами и медсестрами."В соцсетях и в рамках региональной недели ко мне с жалобами обратились работники медучреждений, которые, рискуя своим здоровьем, трудятся в красных зонах, но при этом не получают никаких дополнительных выплат. Как правило, все обратившиеся - немедицинский персонал, к примеру, уборщицы. Да, они не врачи, но работают в таких же опасных условиях. Считаю, что не поощрять их труд несправедливо", - сказал депутат РИА Новости.

https://ria.ru/20201204/mediki-1587618167.html

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михаил мишустин, татьяна голикова, общество