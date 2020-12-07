https://ria.ru/20201207/vylet-1587950248.html
Пассажиры "Аэрофлота" несколько часов не могут вылететь из Нью-Йорка
Пассажиры "Аэрофлота" несколько часов не могут вылететь из Нью-Йорка
Пассажиры рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву больше пяти часов ожидают вылета в аэропорту Джона Кеннеди. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T07:16
2020-12-07T07:16
2020-12-07T08:51
аэрофлот
москва
нью-йорк (город)
шереметьево (аэропорт)
тверь
происшествия
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НЬЮ-ЙОРК, 6 дек — РИА Новости. Пассажиры рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву больше пяти часов ожидают вылета в аэропорту Джона Кеннеди.Транспортная полиция города ранее получила сообщение о "минировании" самолета, прилетевшего из российской столицы. После высадки людей борт проверили — информация об угрозе не подтвердилась.Как сообщили РИА Новости очевидцы, посадку на рейс, планировавшуюся на 17:40 (01:40 мск) несколько раз откладывали, в последний раз до 22:40 (06:40 мск), но к назначенному времени проход в самолет так и не открыли. Возмущенные пассажиры требовали от сотрудников компании предпринять какие-нибудь действия, чтобы вылет состоялся, или отправить всех в гостиницу.В аэропорту активно обсуждали новости о происходящем из СМИ, сначала с тревогой — об угрозе, а потом с облегчением, когда появилась информация, что на борту не нашли посторонних предметов. Последнее сообщение не столько успокоило, сколько взволновало пассажиров. Они стали требовать срочного вылета: у кого-то стыковочный рейс, других в Шереметьево ждет такси в Тверь, некоторые спешат к заболевшим родственникам.Сотрудники "Аэрофлота" раздали ваучеры в рестораны аэропорта. Это немного успокоило пассажиров.
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аэрофлот, москва, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт), тверь, происшествия
НЬЮ-ЙОРК, 6 дек — РИА Новости.
Пассажиры рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка
в Москву
больше пяти часов ожидают вылета в аэропорту Джона Кеннеди.
Транспортная полиция города ранее получила сообщение о "минировании" самолета, прилетевшего из российской столицы. После высадки людей борт проверили — информация об угрозе не подтвердилась.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, посадку на рейс, планировавшуюся на 17:40 (01:40 мск) несколько раз откладывали, в последний раз до 22:40 (06:40 мск), но к назначенному времени проход в самолет так и не открыли. Возмущенные пассажиры требовали от сотрудников компании предпринять какие-нибудь действия, чтобы вылет состоялся, или отправить всех в гостиницу.
В аэропорту активно обсуждали новости о происходящем из СМИ, сначала с тревогой — об угрозе, а потом с облегчением, когда появилась информация, что на борту не нашли посторонних предметов.
Последнее сообщение не столько успокоило, сколько взволновало пассажиров. Они стали требовать срочного вылета: у кого-то стыковочный рейс, других в Шереметьево
ждет такси в Тверь
, некоторые спешат к заболевшим родственникам.
Сотрудники "Аэрофлота
" раздали ваучеры в рестораны аэропорта. Это немного успокоило пассажиров.