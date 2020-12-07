https://ria.ru/20201207/vykhodnye-1587948358.html

Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, считает... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:14

2020-12-07T06:14

2020-12-07T06:15

россия

новый год

геннадий онищенко

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Академик также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику."Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20201122/shampanskoe-1585778588.html

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россия, новый год, геннадий онищенко, москва, общество