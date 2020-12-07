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Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных
Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных
Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, считает... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T06:14
2020-12-07T06:15
россия
новый год
геннадий онищенко
москва
общество
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Академик также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику."Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать", - добавил парламентарий.
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россия, новый год, геннадий онищенко, москва, общество

Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

06:14 07.12.2020 (обновлено: 06:15 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось - ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет", - сказал Онищенко РИА Новости.
Академик также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику.
"Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать", - добавил парламентарий.
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РоссияНовый годГеннадий ОнищенкоМоскваОбщество
 
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