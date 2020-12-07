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Несколько регионов сделали 31 декабря выходным днем
Несколько регионов сделали 31 декабря выходным днем
В понедельник Костромская, Волгоградская и Томская области, а также Чувашия объявили 31 декабря выходным днем. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:09
2020-12-07T14:27
чувашская республика (чувашия)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. В понедельник Костромская, Волгоградская и Томская области, а также Чувашия объявили 31 декабря выходным днем.Главы регионов пояснили, что опираются в своем решении на данные опросов.Костромские власти отметили, что рабочий день перенесут на 26 декабря, и распорядились решить связанные с нововведением сложности."Дети в этот день должны быть заняты по графику буднего дня, чтобы родители могли спокойно работать. В распоряжении прошу учесть организацию работы федеральных органов власти, чтобы тем, кому нужно получать государственные услуги 26 декабря, получили их в установленном порядке", — сказал губернатор Сергей Ситников.Аналогичным образом поступили в Томской области. "Тридцать первого декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года", — сказал губернатор Сергей Жвачкин.Выходным днем 31 декабря в этом году также объявили Белгородская, Курская, Владимирская и Мурманская области, а также Крым, Ставропольский край и Татарстан.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным, а последний день текущего года — рабочим. При этом добавлялось, что регионы вправе менять это на своем уровне. Там, где 31 декабря будет выходным, новогодние каникулы продлятся 11 дней. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, призвал отказаться от длинных выходных. По его мнению, это плохо сказывается на здоровье россиян и экономике.
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чувашская республика (чувашия), общество

Несколько регионов сделали 31 декабря выходным днем

13:09 07.12.2020 (обновлено: 14:27 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017
Рождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. В понедельник Костромская, Волгоградская и Томская области, а также Чувашия объявили 31 декабря выходным днем.
Главы регионов пояснили, что опираются в своем решении на данные опросов.

"Я провел опрос в соцсетях. Только за сутки откликнулось более 40 тысяч человек. И более 90 процентов высказались за то, чтобы 31 декабря было выходным днем", — написал в Instagram губернатор Чувашии Олег Николаев.

Костромские власти отметили, что рабочий день перенесут на 26 декабря, и распорядились решить связанные с нововведением сложности.
"Дети в этот день должны быть заняты по графику буднего дня, чтобы родители могли спокойно работать. В распоряжении прошу учесть организацию работы федеральных органов власти, чтобы тем, кому нужно получать государственные услуги 26 декабря, получили их в установленном порядке", — сказал губернатор Сергей Ситников.
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Аналогичным образом поступили в Томской области. "Тридцать первого декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года", — сказал губернатор Сергей Жвачкин.
Выходным днем 31 декабря в этом году также объявили Белгородская, Курская, Владимирская и Мурманская области, а также Крым, Ставропольский край и Татарстан.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным, а последний день текущего года — рабочим. При этом добавлялось, что регионы вправе менять это на своем уровне.
Там, где 31 декабря будет выходным, новогодние каникулы продлятся 11 дней. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, призвал отказаться от длинных выходных. По его мнению, это плохо сказывается на здоровье россиян и экономике.
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