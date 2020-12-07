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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201207/vybory-1588119880.html
Советника Трампа обвинили в попытке повлиять на выборы
Советника Трампа обвинили в попытке повлиять на выборы
Советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро обвиняют в нарушении закона о политической деятельности, сообщил независимый Офис специального... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:51
2020-12-07T23:00
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро обвиняют в нарушении закона о политической деятельности, сообщил независимый Офис специального прокурора.По его заявлению, Наварро нарушил закон Хэтча от 1939 года, делая политические комментарии. Закон запрещает чиновникам, кроме президента и вице-президента, определенную политическую деятельность."Офис специального прокурора сегодня передал президенту Дональду Трампу определение, что доктор Питер Наварро, помощник президента и директор Офиса по торговой и промышленной политике, нарушил закон Хэтча, используя свои официальные полномочия или влияние для вмешательства или влияния на результаты президентских выборов 2020 года путем выступлений в СМИ и использования соцсетей", - говорится в заявлении контрольного органа.Грозит ли что-либо Наварро на практике, пока неясно.
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дональд трамп, сша, в мире

Советника Трампа обвинили в попытке повлиять на выборы

22:51 07.12.2020 (обновлено: 23:00 07.12.2020)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники поствыборных протестов в штате Орегон
Участники поствыборных протестов в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро обвиняют в нарушении закона о политической деятельности, сообщил независимый Офис специального прокурора.
По его заявлению, Наварро нарушил закон Хэтча от 1939 года, делая политические комментарии. Закон запрещает чиновникам, кроме президента и вице-президента, определенную политическую деятельность.
"Офис специального прокурора сегодня передал президенту Дональду Трампу определение, что доктор Питер Наварро, помощник президента и директор Офиса по торговой и промышленной политике, нарушил закон Хэтча, используя свои официальные полномочия или влияние для вмешательства или влияния на результаты президентских выборов 2020 года путем выступлений в СМИ и использования соцсетей", - говорится в заявлении контрольного органа.
Грозит ли что-либо Наварро на практике, пока неясно.
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