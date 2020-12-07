https://ria.ru/20201207/vybory-1588119880.html
Советника Трампа обвинили в попытке повлиять на выборы
Советника Трампа обвинили в попытке повлиять на выборы
Советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро обвиняют в нарушении закона о политической деятельности, сообщил независимый Офис специального... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:51
2020-12-07T22:51
2020-12-07T23:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586325539_0:64:1226:753_1920x0_80_0_0_bdeab5ee7e303a527e204c7c10225086.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро обвиняют в нарушении закона о политической деятельности, сообщил независимый Офис специального прокурора.По его заявлению, Наварро нарушил закон Хэтча от 1939 года, делая политические комментарии. Закон запрещает чиновникам, кроме президента и вице-президента, определенную политическую деятельность."Офис специального прокурора сегодня передал президенту Дональду Трампу определение, что доктор Питер Наварро, помощник президента и директор Офиса по торговой и промышленной политике, нарушил закон Хэтча, используя свои официальные полномочия или влияние для вмешательства или влияния на результаты президентских выборов 2020 года путем выступлений в СМИ и использования соцсетей", - говорится в заявлении контрольного органа.Грозит ли что-либо Наварро на практике, пока неясно.
https://ria.ru/20201207/trump-1587946206.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586325539_0:0:1176:882_1920x0_80_0_0_f086b5a98c93b6f47f51a3900da49d38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире