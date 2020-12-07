https://ria.ru/20201207/vybory-1588119880.html

Советника Трампа обвинили в попытке повлиять на выборы

Советника Трампа обвинили в попытке повлиять на выборы

Советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро обвиняют в нарушении закона о политической деятельности, сообщил независимый Офис специального... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:51

2020-12-07T22:51

2020-12-07T23:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро обвиняют в нарушении закона о политической деятельности, сообщил независимый Офис специального прокурора.По его заявлению, Наварро нарушил закон Хэтча от 1939 года, делая политические комментарии. Закон запрещает чиновникам, кроме президента и вице-президента, определенную политическую деятельность."Офис специального прокурора сегодня передал президенту Дональду Трампу определение, что доктор Питер Наварро, помощник президента и директор Офиса по торговой и промышленной политике, нарушил закон Хэтча, используя свои официальные полномочия или влияние для вмешательства или влияния на результаты президентских выборов 2020 года путем выступлений в СМИ и использования соцсетей", - говорится в заявлении контрольного органа.Грозит ли что-либо Наварро на практике, пока неясно.

https://ria.ru/20201207/trump-1587946206.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире