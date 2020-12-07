Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы
© REUTERS / Manaure QuinteroЛюди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, ранее возглавляемую оппозицией, прошли без негативных инцидентов, парламент приступит к работе в январе согласно требованию конституции, сообщил командующий вооруженными силами Венесуэлы Владимир Падрино в ходе пресс-конференции, которая транслировалась каналом VTV.
"Не было никаких инцидентов негативного характера, мешающих процессу, и мы хотим прежде всего поблагодарить и поздравить народ Венесуэлы", - заявил главнокомандующий.
По словам Падрино, народ изъявил свою волю, поэтому с сегодняшнего дня, 6 декабря, можно сказать стране и миру, что в Венесуэле есть новое национальное собрание
"Новая ассамблея приступит к работе согласно конституции 5 января 2021 года для исполнения своих функций", - добавил генерал.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент страны Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.