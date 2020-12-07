https://ria.ru/20201207/vybory-1587949087.html

Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы

Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы

Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, ранее возглавляемую оппозицией, прошли без негативных инцидентов, парламент приступит к работе в январе согласно... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:40

2020-12-07T06:40

2020-12-07T06:40

хуан гуаидо

мехико

николас мадуро

китай

венесуэла

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587916657_0:115:3070:1842_1400x0_80_0_0_dc6ef42689814f3565a6eb83f6d154ba.jpg

МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, ранее возглавляемую оппозицией, прошли без негативных инцидентов, парламент приступит к работе в январе согласно требованию конституции, сообщил командующий вооруженными силами Венесуэлы Владимир Падрино в ходе пресс-конференции, которая транслировалась каналом VTV.По словам Падрино, народ изъявил свою волю, поэтому с сегодняшнего дня, 6 декабря, можно сказать стране и миру, что в Венесуэле есть новое национальное собрание"Новая ассамблея приступит к работе согласно конституции 5 января 2021 года для исполнения своих функций", - добавил генерал.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент страны Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20201207/vybory-1587943027.html

мехико

китай

венесуэла

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, мехико, николас мадуро, китай, венесуэла, сша, в мире