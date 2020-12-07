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На парламентских выборах в Румынии лидирует оппозиция
На парламентских выборах в Румынии лидирует оппозиция
Оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии лидирует на парламентских выборах после обработки 95 процентов бюллетеней, сообщает телеканал Digi 24 со... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T05:57
2020-12-07T05:57
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии лидирует на парламентских выборах после обработки 95 процентов бюллетеней, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на предвар информацию Центральной избирательной комиссии.Отмечается, что социал-демократы (PSD) получают 29,8 процента голосов, правящая Национальная либеральная партия (PNL) пока получает 25,11 процента, а объединение "Союз спасения Румынии — Партии свободы, единства и солидарности" (USR-PLUS) заручится поддержкой 14,5 процента избирателей.Телеканал подчеркивает, что пятипроцентный барьер должны пройти еще две партии — Альянс за единство румын (8,7 процента) и Демократический союз венгров Румынии (6 процентов).Всего на выборах в Румынии с населением около 19 миллионов человек проголосовали более пяти миллионов. Как передает телеканал Euronews, участие в выборах приняли менее 30 процента избирателей, на низкой явке сказалась пандемия коронавируса.Премьер-министр страны и лидер Национальной либеральной партии Людовик Орбан заявил, что рассчитывает на победу.Парламентские выборы в Румынии прошли в воскресенье. Законодательный орган состоит из двух палат – Сената и Палаты депутатов, избираются на четырехлетний срок. Голосовавшие избирали 136 сенаторов и 329 депутатов.
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людовик орбан, москва, румыния, в мире
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии
лидирует на парламентских выборах после обработки 95 процентов бюллетеней, сообщает телеканал Digi 24
со ссылкой на предвар информацию Центральной избирательной комиссии.
Отмечается, что социал-демократы (PSD) получают 29,8 процента голосов, правящая Национальная либеральная партия (PNL) пока получает 25,11 процента, а объединение "Союз спасения Румынии — Партии свободы, единства и солидарности" (USR-PLUS) заручится поддержкой 14,5 процента избирателей.
Телеканал подчеркивает, что пятипроцентный барьер должны пройти еще две партии — Альянс за единство румын (8,7 процента) и Демократический союз венгров Румынии (6 процентов).
Всего на выборах в Румынии с населением около 19 миллионов человек проголосовали более пяти миллионов. Как передает телеканал Euronews
, участие в выборах приняли менее 30 процента избирателей, на низкой явке сказалась пандемия коронавируса.
Премьер-министр страны и лидер Национальной либеральной партии Людовик Орбан
заявил, что рассчитывает на победу.
Парламентские выборы в Румынии прошли в воскресенье. Законодательный орган состоит из двух палат – Сената и Палаты депутатов, избираются на четырехлетний срок. Голосовавшие избирали 136 сенаторов и 329 депутатов.