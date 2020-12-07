Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/vybory-1587947675.html
На парламентских выборах в Румынии лидирует оппозиция
На парламентских выборах в Румынии лидирует оппозиция
Оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии лидирует на парламентских выборах после обработки 95 процентов бюллетеней, сообщает телеканал Digi 24 со... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T05:57
2020-12-07T07:12
людовик орбан
москва
румыния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148340/27/1483402713_0:185:3910:2384_1400x0_80_0_0_872fe69b18c66b543b874d5f9b848a01.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии лидирует на парламентских выборах после обработки 95 процентов бюллетеней, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на предвар информацию Центральной избирательной комиссии.Отмечается, что социал-демократы (PSD) получают 29,8 процента голосов, правящая Национальная либеральная партия (PNL) пока получает 25,11 процента, а объединение "Союз спасения Румынии — Партии свободы, единства и солидарности" (USR-PLUS) заручится поддержкой 14,5 процента избирателей.Телеканал подчеркивает, что пятипроцентный барьер должны пройти еще две партии — Альянс за единство румын (8,7 процента) и Демократический союз венгров Румынии (6 процентов).Всего на выборах в Румынии с населением около 19 миллионов человек проголосовали более пяти миллионов. Как передает телеканал Euronews, участие в выборах приняли менее 30 процента избирателей, на низкой явке сказалась пандемия коронавируса.Премьер-министр страны и лидер Национальной либеральной партии Людовик Орбан заявил, что рассчитывает на победу.Парламентские выборы в Румынии прошли в воскресенье. Законодательный орган состоит из двух палат – Сената и Палаты депутатов, избираются на четырехлетний срок. Голосовавшие избирали 136 сенаторов и 329 депутатов.
https://ria.ru/20201204/dodon-1587662179.html
https://ria.ru/20201202/mirotvortsy-1587263712.html
москва
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148340/27/1483402713_116:0:3373:2443_1400x0_80_0_0_9a350737a4b56e312ef9d86e08a578ef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
людовик орбан, москва, румыния, в мире

На парламентских выборах в Румынии лидирует оппозиция

05:57 07.12.2020 (обновлено: 07:12 07.12.2020)
 
© AP Photo / Andreea AlexandruПарламентские выборы в Румынии
Парламентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Andreea Alexandru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии лидирует на парламентских выборах после обработки 95 процентов бюллетеней, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на предвар информацию Центральной избирательной комиссии.
Отмечается, что социал-демократы (PSD) получают 29,8 процента голосов, правящая Национальная либеральная партия (PNL) пока получает 25,11 процента, а объединение "Союз спасения Румынии — Партии свободы, единства и солидарности" (USR-PLUS) заручится поддержкой 14,5 процента избирателей.
Телеканал подчеркивает, что пятипроцентный барьер должны пройти еще две партии — Альянс за единство румын (8,7 процента) и Демократический союз венгров Румынии (6 процентов).
Всего на выборах в Румынии с населением около 19 миллионов человек проголосовали более пяти миллионов. Как передает телеканал Euronews, участие в выборах приняли менее 30 процента избирателей, на низкой явке сказалась пандемия коронавируса.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 13:34
Додон призвал не возвращать гражданство Молдавии экс-президенту Румынии
Премьер-министр страны и лидер Национальной либеральной партии Людовик Орбан заявил, что рассчитывает на победу.
Парламентские выборы в Румынии прошли в воскресенье. Законодательный орган состоит из двух палат – Сената и Палаты депутатов, избираются на четырехлетний срок. Голосовавшие избирали 136 сенаторов и 329 депутатов.
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 02:59
В Приднестровье ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
 
Людовик ОрбанМоскваРумынияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В ЕАО предупредили о возможной вспышке COVID-19 в санатории "Кульдур"
08:49Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях
08:44Пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей на "интернет-инвестициях"
08:34Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11
08:31Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена
08:27Врачи в Красноярске вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку
08:17В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы
08:11Российский стартап назвал стоимость размещения рекламы на ночном небе
08:07В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни
08:03Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести
08:00Российские ученые усовершенствовали метод мониторинга морской воды
07:59Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США
07:31Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса
07:27На британском острове Уайт обнаружили новый таинственный монолит
07:18Netflix заказал сериал про убийцу шведского премьер-министра
07:16Пассажиры "Аэрофлота" несколько часов не могут вылететь из Нью-Йорка
07:10Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона
07:05Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность
06:50Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом
06:40Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы
Лента новостейМолния