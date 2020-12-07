Кандидат на выборах в Венесуэле рассказал о проблемах оппозиции в стране
© REUTERS / Manaure QuinteroЛюди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла
БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Оппозиция на парламентских выборах в Венесуэле представлена двумя коалициями из четырех, заявления об отсутствии оппозиции на выборах абсурдны, заявил РИА Новости кандидат от партии "Сомос Венесуэла", входящей в проправительственную "Патриотическую коалицию" Индер Ромеро (Inder Romero).
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент страны Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.
"Все разговоры в СМИ о том, что оппозиция не участвует в выборах, это неправда. Две коалиции возглавляются двумя лидерами, которые были оппонентами Николаса Мадуро на президентских выборах. Другой вопрос, что оппозиционные партии очень разрозненны. У них нет единой повестки дня. Был один, который объявил себя президентом… Тот, кто говорит, что оппозиция не участвует в выборах, - это тот же самый, кто думает, что он президент Венесуэлы, это глупо", - сказал Ромеро.
Политик напомнил, что в выборах участвуют четыре коалиции, из них две - "Демократический альянс" и "Объединенная коалиция Венесуэлы", - являются оппозиционными. Еще одну коалицию APR возглавила коммунистическая партия Венесуэлы (КПВ).
"Мы читали в международных СМИ, что правительство не пускало на выборы и КПВ, - это тоже неправда. Они не только участвуют, но и возглавляют одну из коалиций. КПВ не захотели быть в коалиции с нами и решили отделиться. Мы не препятствовали, это в рамках демократии, и они свободны делать свой выбор и участвовать в выборах так, как они хотят", - добавил Ромеро.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Действующий в тот момент спикер Национальной ассамблеи Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.