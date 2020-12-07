https://ria.ru/20201207/vybory-1587944916.html

Кандидат на выборах в Венесуэле рассказал о проблемах оппозиции в стране

Кандидат на выборах в Венесуэле рассказал о проблемах оппозиции в стране

Оппозиция на парламентских выборах в Венесуэле представлена двумя коалициями из четырех, заявления об отсутствии оппозиции на выборах абсурдны, заявил РИА... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T03:31

2020-12-07T03:31

2020-12-07T03:31

хуан гуаидо

николас мадуро

москва

венесуэла

сша

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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Оппозиция на парламентских выборах в Венесуэле представлена двумя коалициями из четырех, заявления об отсутствии оппозиции на выборах абсурдны, заявил РИА Новости кандидат от партии "Сомос Венесуэла", входящей в проправительственную "Патриотическую коалицию" Индер Ромеро (Inder Romero).Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент страны Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.Политик напомнил, что в выборах участвуют четыре коалиции, из них две - "Демократический альянс" и "Объединенная коалиция Венесуэлы", - являются оппозиционными. Еще одну коалицию APR возглавила коммунистическая партия Венесуэлы (КПВ)."Мы читали в международных СМИ, что правительство не пускало на выборы и КПВ, - это тоже неправда. Они не только участвуют, но и возглавляют одну из коалиций. КПВ не захотели быть в коалиции с нами и решили отделиться. Мы не препятствовали, это в рамках демократии, и они свободны делать свой выбор и участвовать в выборах так, как они хотят", - добавил Ромеро.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Действующий в тот момент спикер Национальной ассамблеи Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

https://ria.ru/20201207/vybory-1587943027.html

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хуан гуаидо, николас мадуро, москва, венесуэла, сша, бейрут, в мире