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"Зомби заговорил!" Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о выборах
"Зомби заговорил!" Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о выборах
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал госсекретаря США Майка Помпео зомби в ответ на его слова о выборах в венесуэльский парламент. РИА Новости, 07.12.2020
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал госсекретаря США Майка Помпео зомби в ответ на его слова о выборах в венесуэльский парламент.Помпео, в частности, назвал выборы в Венесуэле фальсификацией и фикцией и заявил, что они не будут отражать волю народа.Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы состоялись накануне. В них участвовали 107 политических партий и объединений, но более 20 партий во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо решили бойкотировать выборы. При этом президент Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть пост, если оппозиция одержит победу.
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хуан гуаидо, майк помпео, хорхе арреаса, москва, венесуэла, сша, в мире

"Зомби заговорил!" Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о выборах

01:39 07.12.2020 (обновлено: 08:37 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал госсекретаря США Майка Помпео зомби в ответ на его слова о выборах в венесуэльский парламент.
Помпео, в частности, назвал выборы в Венесуэле фальсификацией и фикцией и заявил, что они не будут отражать волю народа.

"Зомби заговорил! Хотя, как заявлял его начальник (президент Дональд Трамп. — Прим. ред.), фальсификации совершались на выборах в США. Госсекретарь Помпео, примите правду спокойно и смиренно: в Венесуэле вы потерпели полный провал. Надеемся, что очень скоро дипломатия вернется в госдепартамент и Белый дом", — написал Арреаса в Twitter.

Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы состоялись накануне. В них участвовали 107 политических партий и объединений, но более 20 партий во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо решили бойкотировать выборы. При этом президент Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть пост, если оппозиция одержит победу.
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