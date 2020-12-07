"Зомби заговорил!" Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о выборах
01:39 07.12.2020 (обновлено: 08:37 07.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал госсекретаря США Майка Помпео зомби в ответ на его слова о выборах в венесуэльский парламент.
Помпео, в частности, назвал выборы в Венесуэле фальсификацией и фикцией и заявил, что они не будут отражать волю народа.
"Зомби заговорил! Хотя, как заявлял его начальник (президент Дональд Трамп. — Прим. ред.), фальсификации совершались на выборах в США. Госсекретарь Помпео, примите правду спокойно и смиренно: в Венесуэле вы потерпели полный провал. Надеемся, что очень скоро дипломатия вернется в госдепартамент и Белый дом", — написал Арреаса в Twitter.
Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы состоялись накануне. В них участвовали 107 политических партий и объединений, но более 20 партий во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо решили бойкотировать выборы. При этом президент Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть пост, если оппозиция одержит победу.
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