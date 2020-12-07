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"Зомби заговорил!" Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о выборах

"Зомби заговорил!" Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о выборах

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал госсекретаря США Майка Помпео зомби в ответ на его слова о выборах в венесуэльский парламент. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T01:39

2020-12-07T01:39

2020-12-07T08:37

хуан гуаидо

майк помпео

хорхе арреаса

москва

венесуэла

сша

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал госсекретаря США Майка Помпео зомби в ответ на его слова о выборах в венесуэльский парламент.Помпео, в частности, назвал выборы в Венесуэле фальсификацией и фикцией и заявил, что они не будут отражать волю народа.Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы состоялись накануне. В них участвовали 107 политических партий и объединений, но более 20 партий во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо решили бойкотировать выборы. При этом президент Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть пост, если оппозиция одержит победу.

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москва

венесуэла

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хуан гуаидо, майк помпео, хорхе арреаса, москва, венесуэла, сша, в мире