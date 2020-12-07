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Мясников предрек новую волну коронавируса
Мясников предрек новую волну коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале заявил, что в следующем году россиян ожидает новая волна пандемии. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:04
2020-12-07T22:33
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
россия
москва
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале заявил, что в следующем году россиян ожидает новая волна пандемии. "А она точно будет в 2021 году, и, вероятно, не одна", — написал он.Медик предположил, что перед властями снова встанет вопрос о необходимости ужесточения эпидемиологических мер, чтобы амортизировать нагрузку на здравоохранение.Он добавил, что эту цель можно достичь двумя способами: либо растянуть поступление больных по времени, либо подготовить систему до состояния, когда ее емкость в любом случае будет достаточной. В качестве примера он привет ситуацию в Москве."Серьезных ограничений, по правде говоря, нет. Потому что серьезно готовились и справляемся, несмотря на наибольшую в стране нагрузку", — заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, россия, москва, общество

Мясников предрек новую волну коронавируса

21:04 07.12.2020 (обновлено: 22:33 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале заявил, что в следующем году россиян ожидает новая волна пандемии.
"А она точно будет в 2021 году, и, вероятно, не одна", — написал он.
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Медик предположил, что перед властями снова встанет вопрос о необходимости ужесточения эпидемиологических мер, чтобы амортизировать нагрузку на здравоохранение.
Он добавил, что эту цель можно достичь двумя способами: либо растянуть поступление больных по времени, либо подготовить систему до состояния, когда ее емкость в любом случае будет достаточной. В качестве примера он привет ситуацию в Москве.
"Серьезных ограничений, по правде говоря, нет. Потому что серьезно готовились и справляемся, несмотря на наибольшую в стране нагрузку", — заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Александр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииРоссияМоскваОбщество
 
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