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Воды в водохранилище для Симферополя осталось на восемь дней
Воды в водохранилище для Симферополя осталось на восемь дней
Запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения крымской столицы, осталось на восемь дней, поэтому в город подается вода из подземных... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:42
2020-12-07T12:42
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения крымской столицы, осталось на восемь дней, поэтому в город подается вода из подземных источников, сообщил в понедельник глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов."У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой", - сказал Баженов в ходе оперативного штаба по водоснабжению Крыма, добавив, что на этой неделе завершаются работы по вводу в строй нового участка водовода для подачи в южный район города артезианской воды.Аянское водохранилище – одно из трех водохранилищ естественного стока, используемых для подачи воды в Симферополь. Проектный объем составляет около 4 миллионов кубометров. На начало декабря в нем оставалось менее 300 тысяч кубометров воды.Питьевое водоснабжение в Крыму было организовано за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию. Водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на подземные источники.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20201130/voda-1586915653.html
https://ria.ru/20201201/krym-1587134890.html
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симферополь, республика крым, общество

Воды в водохранилище для Симферополя осталось на восемь дней

12:42 07.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУлица Карла Маркса в Симферополе
Улица Карла Маркса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения крымской столицы, осталось на восемь дней, поэтому в город подается вода из подземных источников, сообщил в понедельник глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов.
"У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой", - сказал Баженов в ходе оперативного штаба по водоснабжению Крыма, добавив, что на этой неделе завершаются работы по вводу в строй нового участка водовода для подачи в южный район города артезианской воды.
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30 ноября, 10:52
Аксенов назвал ситуацию с водой в Симферополе критической
Аянское водохранилище – одно из трех водохранилищ естественного стока, используемых для подачи воды в Симферополь. Проектный объем составляет около 4 миллионов кубометров. На начало декабря в нем оставалось менее 300 тысяч кубометров воды.
Питьевое водоснабжение в Крыму было организовано за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию. Водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на подземные источники.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
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