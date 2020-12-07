https://ria.ru/20201207/vklady-1588099145.html

Сбербанк рассказал о перетоке средств россиян с вкладов в текущие счета

Сбербанк рассказал о перетоке средств россиян с вкладов в текущие счета

Падение ставок по вкладам в России привело к перетоку средств клиентов банков из традиционных депозитов в более гибкие сберегательные инструменты, в том числе... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:17

2020-12-07T20:17

2020-12-07T20:17

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Падение ставок по вкладам в России привело к перетоку средств клиентов банков из традиционных депозитов в более гибкие сберегательные инструменты, в том числе текущие счета, заявили в Сбербанке.Об этом свидетельствует и отчетность банка. Так, россияне в ноябре забрали с рублевых вкладов Сбербанка 101,1 миллиарда рублей, а с валютных - 52,6 миллиона долларов. При этом отток со срочных вкладов был полностью компенсирован притоком на текущие счета в рублях и иностранной валюте: россияне "принесли" на них 143,45 миллиарда рублей и 636,75 миллиона долларов."Растёт доля средств до востребования в общей сумме средств клиентов. Это вызвано растущим объёмом предложений банков с начислением процентов на остаток по счетам до востребования. С учётом тренда падения ставок по вкладам клиенты всё чаще отдают предпочтение гибким продуктам с возможностью пополнений и снятий. Таким образом, средства клиентов со вкладов перетекают в текущие счета. Данная тенденция наблюдается как в Сбербанке, так и на рынке в целом", - говорится в сообщении банка.В Сбербанке отметили, что это является долгосрочной тенденцией. Другим трендом, который влияет на динамику и структуру остатков по счетам и вкладам физлиц в кредитных организациях, в банке назвали формирование значительных остатков средств россиян на эскроу-счетах из-за активизации на рынке строительства жилья и роста объёмов ипотеки."Устойчивый рост остатков на счетах эскроу происходит не только в Сбербанке, но и по всей банковской системе. Данные средства, несмотря на тип "до востребования", будут демонстрировать устойчивую динамику в будущем, так как это соответствует реализуемой в стране программе жилищного строительства и ипотечного кредитования. Сбербанк является крупнейшим кредитором по ипотеке в стране, а новый механизм финансирования обеспечит значительный рост рынка в ближайшие годы", - указывают в банке.Наконец, в кредитной организации объяснили ноябрьский отток средств со вкладов выпуском Сбербанком биржевых облигаций в объёме около 20 миллиардов рублей. По данным банка, значительная их часть была приобретена его клиентами в рамках роста их интереса к работе на фондовом рынке, что также является формирующимся долгосрочным трендом."Текущие показатели доли рынка и абсолютного объёма средств соответствуют целям Сбербанка. Так, в ноябре общий объём средств физических лиц в рублях на счетах в Сбербанке увеличился (включая средства на счетах эскроу) на 0,4%, что является очень хорошим показателем для ноября. Банк удовлетворён как динамикой объёма, так и структурой средств на счетах физических лиц", - сообщили в банке. Там добавили, что за 10 месяцев текущего года доля банка на рынке средств физлиц выросла на 0,74 процентного пункта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/rubl-1588097381.html

https://ria.ru/20201204/vklad-1587599211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, экономика