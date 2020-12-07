Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/vklady-1588099145.html
Сбербанк рассказал о перетоке средств россиян с вкладов в текущие счета
Сбербанк рассказал о перетоке средств россиян с вкладов в текущие счета
Падение ставок по вкладам в России привело к перетоку средств клиентов банков из традиционных депозитов в более гибкие сберегательные инструменты, в том числе... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:17
2020-12-07T20:17
сбербанк россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388bc54e2ec0b84958ad3a4606a1bd8d.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Падение ставок по вкладам в России привело к перетоку средств клиентов банков из традиционных депозитов в более гибкие сберегательные инструменты, в том числе текущие счета, заявили в Сбербанке.Об этом свидетельствует и отчетность банка. Так, россияне в ноябре забрали с рублевых вкладов Сбербанка 101,1 миллиарда рублей, а с валютных - 52,6 миллиона долларов. При этом отток со срочных вкладов был полностью компенсирован притоком на текущие счета в рублях и иностранной валюте: россияне "принесли" на них 143,45 миллиарда рублей и 636,75 миллиона долларов."Растёт доля средств до востребования в общей сумме средств клиентов. Это вызвано растущим объёмом предложений банков с начислением процентов на остаток по счетам до востребования. С учётом тренда падения ставок по вкладам клиенты всё чаще отдают предпочтение гибким продуктам с возможностью пополнений и снятий. Таким образом, средства клиентов со вкладов перетекают в текущие счета. Данная тенденция наблюдается как в Сбербанке, так и на рынке в целом", - говорится в сообщении банка.В Сбербанке отметили, что это является долгосрочной тенденцией. Другим трендом, который влияет на динамику и структуру остатков по счетам и вкладам физлиц в кредитных организациях, в банке назвали формирование значительных остатков средств россиян на эскроу-счетах из-за активизации на рынке строительства жилья и роста объёмов ипотеки."Устойчивый рост остатков на счетах эскроу происходит не только в Сбербанке, но и по всей банковской системе. Данные средства, несмотря на тип "до востребования", будут демонстрировать устойчивую динамику в будущем, так как это соответствует реализуемой в стране программе жилищного строительства и ипотечного кредитования. Сбербанк является крупнейшим кредитором по ипотеке в стране, а новый механизм финансирования обеспечит значительный рост рынка в ближайшие годы", - указывают в банке.Наконец, в кредитной организации объяснили ноябрьский отток средств со вкладов выпуском Сбербанком биржевых облигаций в объёме около 20 миллиардов рублей. По данным банка, значительная их часть была приобретена его клиентами в рамках роста их интереса к работе на фондовом рынке, что также является формирующимся долгосрочным трендом."Текущие показатели доли рынка и абсолютного объёма средств соответствуют целям Сбербанка. Так, в ноябре общий объём средств физических лиц в рублях на счетах в Сбербанке увеличился (включая средства на счетах эскроу) на 0,4%, что является очень хорошим показателем для ноября. Банк удовлетворён как динамикой объёма, так и структурой средств на счетах физических лиц", - сообщили в банке. Там добавили, что за 10 месяцев текущего года доля банка на рынке средств физлиц выросла на 0,74 процентного пункта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/rubl-1588097381.html
https://ria.ru/20201204/vklad-1587599211.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82bd774fda5d9c028f5db17c87868814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбербанк россии, экономика

Сбербанк рассказал о перетоке средств россиян с вкладов в текущие счета

20:17 07.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Падение ставок по вкладам в России привело к перетоку средств клиентов банков из традиционных депозитов в более гибкие сберегательные инструменты, в том числе текущие счета, заявили в Сбербанке.
Об этом свидетельствует и отчетность банка. Так, россияне в ноябре забрали с рублевых вкладов Сбербанка 101,1 миллиарда рублей, а с валютных - 52,6 миллиона долларов. При этом отток со срочных вкладов был полностью компенсирован притоком на текущие счета в рублях и иностранной валюте: россияне "принесли" на них 143,45 миллиарда рублей и 636,75 миллиона долларов.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 20:04
Рубль ускорил рост в понедельник вечером
"Растёт доля средств до востребования в общей сумме средств клиентов. Это вызвано растущим объёмом предложений банков с начислением процентов на остаток по счетам до востребования. С учётом тренда падения ставок по вкладам клиенты всё чаще отдают предпочтение гибким продуктам с возможностью пополнений и снятий. Таким образом, средства клиентов со вкладов перетекают в текущие счета. Данная тенденция наблюдается как в Сбербанке, так и на рынке в целом", - говорится в сообщении банка.
В Сбербанке отметили, что это является долгосрочной тенденцией. Другим трендом, который влияет на динамику и структуру остатков по счетам и вкладам физлиц в кредитных организациях, в банке назвали формирование значительных остатков средств россиян на эскроу-счетах из-за активизации на рынке строительства жилья и роста объёмов ипотеки.
"Устойчивый рост остатков на счетах эскроу происходит не только в Сбербанке, но и по всей банковской системе. Данные средства, несмотря на тип "до востребования", будут демонстрировать устойчивую динамику в будущем, так как это соответствует реализуемой в стране программе жилищного строительства и ипотечного кредитования. Сбербанк является крупнейшим кредитором по ипотеке в стране, а новый механизм финансирования обеспечит значительный рост рынка в ближайшие годы", - указывают в банке.
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 03:24
Названы случаи, когда банк может отказать в возврате вклада
Наконец, в кредитной организации объяснили ноябрьский отток средств со вкладов выпуском Сбербанком биржевых облигаций в объёме около 20 миллиардов рублей. По данным банка, значительная их часть была приобретена его клиентами в рамках роста их интереса к работе на фондовом рынке, что также является формирующимся долгосрочным трендом.
"Текущие показатели доли рынка и абсолютного объёма средств соответствуют целям Сбербанка. Так, в ноябре общий объём средств физических лиц в рублях на счетах в Сбербанке увеличился (включая средства на счетах эскроу) на 0,4%, что является очень хорошим показателем для ноября. Банк удовлетворён как динамикой объёма, так и структурой средств на счетах физических лиц", - сообщили в банке. Там добавили, что за 10 месяцев текущего года доля банка на рынке средств физлиц выросла на 0,74 процентного пункта.
 
Сбербанк РоссииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС
09:28Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
Лента новостейМолния