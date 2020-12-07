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Ушли в кеш: россияне вынесли из банков миллиарды
Ушли в кеш: россияне вынесли из банков миллиарды
В стране массово закрывают не только рублевые, но и валютные депозиты. За год с небольшим клиенты вынесли из банков 15 миллиардов долларов. Объем таких вкладов... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:00
2020-12-07T08:03
центральный банк рф (цб рф)
втб
владимир путин
альфа-банк
экономика
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В стране массово закрывают не только рублевые, но и валютные депозиты. За год с небольшим клиенты вынесли из банков 15 миллиардов долларов. Объем таких вкладов — на минимуме за девять лет. Почему россияне забирают и куда перекладывают сбережения — в материале РИА Новости. Опустошили депозитыДеньги в банках лежат мертвым грузом и не приносят никакого дохода. Сверхнизкие ставки не покрывают даже инфляцию. Клиенты уносят накопленное из кредитных организаций: с начала года — свыше триллиона рублей.Самая мощная волна пришлась на март, при первом ударе пандемии и обвале рубля — минус пять миллиардов. А в октябре и ноябре банковская система лишилась 1,7 миллиарда долларов физлиц. Лидируют по бегству валютных вкладчиков ВТБ, не досчитавшийся 246,2 миллиона в ноябре, Сбербанк (189,1), Газпромбанк (146,7) и Альфа-банк (136,4). Из одиннадцати системно значимых банков за месяц утекло 854 миллиона. Нулевая доходностьЭксперты констатируют: этой тенденции уже три года. Банки сокращают число вкладов в евро с 2017-го. Слишком дорого они обходятся, в том числе из-за санкций. А сейчас такие депозиты вообще потеряли смысл. Снизилась ключевая ставка ЦБ, потянув за собой и все остальное. Доходность по валютным вкладам в банках из топ-30 — менее процента. "Средний процент по депозитам в долларах на срок более года в сентябре — 0,48, хотя в начале года было 1,16, а в январе 2019-го — 3,31. Аналогичная ситуация с евро: 0,31, было 0,72. Динамика свидетельствует, что это тренд долгосрочный", — поясняет аналитик QBF Ксения Лапшина. "Есть даже банк с минусовой ставкой по депозиту в евро, то есть вкладчик доплачивает, чтобы эти деньги просто лежали в банке. Держать доллары под 0,2-0,3 процента смысла тоже нет", — замечает Андрей Плотников, председатель совета директоров инвестиционной компании Custodian. Еще один фактор — опасения дополнительных сборов. Полгода назад Владимир Путин сообщил о новом налоге на вклады физических лиц. Как разъяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), речь о тех, у кого в банках в 2021 году в совокупности будет больше миллиона рублей, а доход по депозитам превысит ключевую ставку ЦБ. Жилье, акции и матрасКлючевым каналом перетока средств стал рынок недвижимости. Направить валютные сбережения на покупку жилья, в том числе с помощью ипотеки, — самая популярная стратегия. Ажиотаж подогрела льготная программа, запущенная весной и продленная до июля 2021-го. "Цены на квартиры выросли с начала года более чем на 20 процентов, а сумма ипотечных кредитов — почти на 50. При этом в сентябре и октябре объем кредитов увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом 2019-го", — уточняет Лапшина из QBF. Часть сбережений принял фондовый рынок. Специалисты фиксируют приток непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги — российские и американские акции, а также еврооблигации. Согласно "народному портфелю" MOEX, в топе спроса — компании США, фонды на золото и долларовые активы. По данным ЦБ, общая стоимость ценных бумаг у частных инвесторов на конец третьего квартала — 4,7 триллиона рублей. Это на 46 процентов больше, чем год назад.Часть инвесторов сейчас играет на разнице курсов валют и волатильности рубля, постоянно совершая обменные операции. "В среднем ежегодно рубль проседает на 15-20% по отношению к доллару, евро, швейцарскому франку и в целом к основной валютной корзине. Поэтому спекуляции на валюте становятся выгоднее, чем банковские депозиты", — подчеркивает Плотников из Custodian.Наконец, надежный и проверенный временем инструмент — старый добрый матрас. По самым скромным подсчетам, россияне держат дома порядка пяти триллионов рублей. В основном это консерваторы и алармисты: те, кто боится введения налога, кризиса банковской системы, заморозки вкладов и других неприятных сценариев, — а их в нынешней ситуации в избытке.
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центральный банк рф (цб рф), втб, владимир путин, альфа-банк, экономика

Ушли в кеш: россияне вынесли из банков миллиарды

08:00 07.12.2020 (обновлено: 08:03 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В стране массово закрывают не только рублевые, но и валютные депозиты. За год с небольшим клиенты вынесли из банков 15 миллиардов долларов. Объем таких вкладов — на минимуме за девять лет. Почему россияне забирают и куда перекладывают сбережения — в материале РИА Новости.

Опустошили депозиты

Деньги в банках лежат мертвым грузом и не приносят никакого дохода. Сверхнизкие ставки не покрывают даже инфляцию. Клиенты уносят накопленное из кредитных организаций: с начала года — свыше триллиона рублей.
Не лучше дела со сбережениями в валюте. По данным ЦБ, за 13 месяцев из банков вывели 15,5 миллиарда долларов, сократив общий объем депозитов до 61,4 миллиарда — минимум за девять лет. Скорость опустошения просто рекордная: с октября 2019-го по ноябрь 2020-го банки потеряли каждый пятый доллар со вкладов физлиц.
Самая мощная волна пришлась на март, при первом ударе пандемии и обвале рубля — минус пять миллиардов. А в октябре и ноябре банковская система лишилась 1,7 миллиарда долларов физлиц. Лидируют по бегству валютных вкладчиков ВТБ, не досчитавшийся 246,2 миллиона в ноябре, Сбербанк (189,1), Газпромбанк (146,7) и Альфа-банк (136,4). Из одиннадцати системно значимых банков за месяц утекло 854 миллиона.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМужчина у банкомата и прохожий в защитной маске
Мужчина у банкомата и прохожий в защитной маске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Мужчина у банкомата и прохожий в защитной маске

Нулевая доходность

Эксперты констатируют: этой тенденции уже три года. Банки сокращают число вкладов в евро с 2017-го. Слишком дорого они обходятся, в том числе из-за санкций.
А сейчас такие депозиты вообще потеряли смысл. Снизилась ключевая ставка ЦБ, потянув за собой и все остальное. Доходность по валютным вкладам в банках из топ-30 — менее процента.
"Средний процент по депозитам в долларах на срок более года в сентябре — 0,48, хотя в начале года было 1,16, а в январе 2019-го — 3,31. Аналогичная ситуация с евро: 0,31, было 0,72. Динамика свидетельствует, что это тренд долгосрочный", — поясняет аналитик QBF Ксения Лапшина.
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"Есть даже банк с минусовой ставкой по депозиту в евро, то есть вкладчик доплачивает, чтобы эти деньги просто лежали в банке. Держать доллары под 0,2-0,3 процента смысла тоже нет", — замечает Андрей Плотников, председатель совета директоров инвестиционной компании Custodian.
Еще один фактор — опасения дополнительных сборов. Полгода назад Владимир Путин сообщил о новом налоге на вклады физических лиц. Как разъяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), речь о тех, у кого в банках в 2021 году в совокупности будет больше миллиона рублей, а доход по депозитам превысит ключевую ставку ЦБ.
"Фактически это мало кого коснется и затронет преимущественно рублевую массу, но у многих укоренилось мнение, что обложить налогом могут в том числе валютную переоценку (прирост рублевой стоимости тела валютного вклада). Это подталкивает к тому, чтобы забрать валюту "до лучших времен", — указывает Геннадий Салыч, председатель правления Банка "Фридом Финанс".
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Жилье, акции и матрас

Ключевым каналом перетока средств стал рынок недвижимости. Направить валютные сбережения на покупку жилья, в том числе с помощью ипотеки, — самая популярная стратегия. Ажиотаж подогрела льготная программа, запущенная весной и продленная до июля 2021-го.
"Цены на квартиры выросли с начала года более чем на 20 процентов, а сумма ипотечных кредитов — почти на 50. При этом в сентябре и октябре объем кредитов увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом 2019-го", — уточняет Лапшина из QBF.
Готовность населения в первую очередь инвестировать в жилье подтверждает и исследование "Дом.РФ" и ВЦИОМ. Оказалось, что 66 процентов россиян считают приобретение недвижимости более выгодным, чем банковский вклад.
Часть сбережений принял фондовый рынок. Специалисты фиксируют приток непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги — российские и американские акции, а также еврооблигации. Согласно "народному портфелю" MOEX, в топе спроса — компании США, фонды на золото и долларовые активы.
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По данным ЦБ, общая стоимость ценных бумаг у частных инвесторов на конец третьего квартала — 4,7 триллиона рублей. Это на 46 процентов больше, чем год назад.
Часть инвесторов сейчас играет на разнице курсов валют и волатильности рубля, постоянно совершая обменные операции.
"В среднем ежегодно рубль проседает на 15-20% по отношению к доллару, евро, швейцарскому франку и в целом к основной валютной корзине. Поэтому спекуляции на валюте становятся выгоднее, чем банковские депозиты", — подчеркивает Плотников из Custodian.
Наконец, надежный и проверенный временем инструмент — старый добрый матрас. По самым скромным подсчетам, россияне держат дома порядка пяти триллионов рублей. В основном это консерваторы и алармисты: те, кто боится введения налога, кризиса банковской системы, заморозки вкладов и других неприятных сценариев, — а их в нынешней ситуации в избытке.
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБВладимир ПутинАльфа-банкЭкономика
 
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