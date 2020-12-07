https://ria.ru/20201207/virus-1588073699.html

В колхозе в Пермском крае скот погиб от неизвестного вируса

В колхозе в Пермском крае скот погиб от неизвестного вируса

Россельхознадзор по требованию прокуратуры инициировал внеплановую проверку сельскохозяйственного кооператива (СПК) "Колхоз имени Кирова" в Пермском крае, где... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:49

2020-12-07T17:49

2020-12-07T17:49

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Россельхознадзор по требованию прокуратуры инициировал внеплановую проверку сельскохозяйственного кооператива (СПК) "Колхоз имени Кирова" в Пермском крае, где скот погиб от вируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении Россельхознадзора."Инспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю в отношении СПК "Колхоз им. Кирова" в настоящее время проводится внеплановая проверка по требованию прокуратуры Пермского края", - заявили в ведомстве, добавив, что о её результатах сообщат позднее.Ранее краевой Роспотребнадзор информировал, что в кооперативе "Колхоз имени Кирова" в Кудымкарском округе скот погиб от вируса, среди людей вирус не выявлен. Представитель ведомства уточнила, что идут исследования, в ситуации разбираются представители Росприроднадзора, Россельхознадзора, краевой минсельхоз, ветеринары.По данным местных СМИ, на трех фермах колхоза в Кудымкарском округе за две недели погибли 25 коров и 53 теленка, предположительно, из-за заболевания, вызванного кишечным вирусом неизвестного происхождения, туши больных животных были помещены в биотермические ямы.

https://ria.ru/20201207/gripp-1588067753.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, происшествия