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В колхозе в Пермском крае скот погиб от неизвестного вируса
В колхозе в Пермском крае скот погиб от неизвестного вируса
Россельхознадзор по требованию прокуратуры инициировал внеплановую проверку сельскохозяйственного кооператива (СПК) "Колхоз имени Кирова" в Пермском крае, где... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:49
2020-12-07T17:49
2020-12-07T17:49
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Россельхознадзор по требованию прокуратуры инициировал внеплановую проверку сельскохозяйственного кооператива (СПК) "Колхоз имени Кирова" в Пермском крае, где скот погиб от вируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении Россельхознадзора."Инспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю в отношении СПК "Колхоз им. Кирова" в настоящее время проводится внеплановая проверка по требованию прокуратуры Пермского края", - заявили в ведомстве, добавив, что о её результатах сообщат позднее.Ранее краевой Роспотребнадзор информировал, что в кооперативе "Колхоз имени Кирова" в Кудымкарском округе скот погиб от вируса, среди людей вирус не выявлен. Представитель ведомства уточнила, что идут исследования, в ситуации разбираются представители Росприроднадзора, Россельхознадзора, краевой минсельхоз, ветеринары.По данным местных СМИ, на трех фермах колхоза в Кудымкарском округе за две недели погибли 25 коров и 53 теленка, предположительно, из-за заболевания, вызванного кишечным вирусом неизвестного происхождения, туши больных животных были помещены в биотермические ямы.
https://ria.ru/20201207/gripp-1588067753.html
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, происшествия