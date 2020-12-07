https://ria.ru/20201207/vinnik-1588067953.html

Российский консул в Париже назвал процесс по делу Винника политическим

Российский консул в Париже назвал процесс по делу Винника политическим

Консул РФ в Париже Алексей Попов назвал процесс по делу россиянина Александра Винника, которого суд приговорил к пяти годам тюрьмы, политическим. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:16

2020-12-07T17:16

2020-12-07T17:16

дело александра винника

александр винник

сша

париж

в мире

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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Консул РФ в Париже Алексей Попов назвал процесс по делу россиянина Александра Винника, которого суд приговорил к пяти годам тюрьмы, политическим.Ранее суд Парижа признал виновным Винника в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем ряд обвинений в отношении Винника были сняты, в частности - в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky. По словам адвоката Винника Александра Бело, из около 14 пунктов обвинений, выдвинутых в отношении Винника изначально, он признан виновным только по одному - отмывание денег в составе организованной группы, то есть пункта, касающегося биржи BTC-e. И все элементы по этому пункту предоставлены США."Все говорит о том, что это политический процесс, а не настоящий с заинтересованными лицами, чтобы найти (виновных - ред.)", - сказал Попов журналистам после заседания суда по делу Винника, на котором он присутствовал.Попов отметил, что обвинения в отмывании денег не имеют под собой оснований и чёткой доказательной базы. Вместе с тем он назвал позитивным моментом снятие с Винника обвинений о создании вредоносной программы Locky и вымогательстве.Он также отметил, что когда Винник был нанят на работу на критовалютную биржу BTC-e, никого законодательства в этой области и правил функционирования этих бирж ещё не существовало. "То есть получается, что его осуждают задним числом", - отметит консул.

https://ria.ru/20201207/prigovor-1588065214.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело александра винника, александр винник, сша, париж, в мире