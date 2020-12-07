https://ria.ru/20201207/veteran-1588020003.html

Умер ветеран войны Сергей Рогожников

Умер ветеран войны Сергей Рогожников

Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванович Рогожников скончался на 101-м году жизни в Ярославле, сообщил губернатор Дмитрий Миронов. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:16

2020-12-07T14:16

2020-12-07T14:16

дмитрий миронов

ярославль

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванович Рогожников скончался на 101-м году жизни в Ярославле, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.По словам главы региона, Рогожников всю жизнь был смелым, мужественным и неравнодушным человеком."За время войны был награжден многими медалями и орденами, перенес два ранения. В последние годы посвящал себя общественной работе, проводил уроки мужества, встречи фронтовиков с учащимися школ. Так Сергей Иванович помогал воспитывать новое поколение с любовью к родной стране, к её истории и судьбе", - отметил Миронов.

https://ria.ru/20201207/pensioner-1588001812.html

ярославль

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дмитрий миронов, ярославль, общество