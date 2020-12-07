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Умер ветеран войны Сергей Рогожников
Умер ветеран войны Сергей Рогожников
Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванович Рогожников скончался на 101-м году жизни в Ярославле, сообщил губернатор Дмитрий Миронов. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:16
2020-12-07T14:16
дмитрий миронов
ярославль
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванович Рогожников скончался на 101-м году жизни в Ярославле, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.По словам главы региона, Рогожников всю жизнь был смелым, мужественным и неравнодушным человеком."За время войны был награжден многими медалями и орденами, перенес два ранения. В последние годы посвящал себя общественной работе, проводил уроки мужества, встречи фронтовиков с учащимися школ. Так Сергей Иванович помогал воспитывать новое поколение с любовью к родной стране, к её истории и судьбе", - отметил Миронов.
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дмитрий миронов, ярославль, общество

Умер ветеран войны Сергей Рогожников

14:16 07.12.2020
 
© Фото : сайт Правительства Ярославской областиСергей Рогожников
Сергей Рогожников - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : сайт Правительства Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Иванович Рогожников скончался на 101-м году жизни в Ярославле, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

"Шестого декабря на 101-м году жизни от нас ушел участник Великой Отечественной войны гвардии полковник Рогожников Сергей Иванович. Только в сентябре я поздравлял Сергея Ивановича с днем рождения. Не верится, что его больше не будет с нами. Мои соболезнования родным и близким", - написал губернатор на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам главы региона, Рогожников всю жизнь был смелым, мужественным и неравнодушным человеком.
"За время войны был награжден многими медалями и орденами, перенес два ранения. В последние годы посвящал себя общественной работе, проводил уроки мужества, встречи фронтовиков с учащимися школ. Так Сергей Иванович помогал воспитывать новое поколение с любовью к родной стране, к её истории и судьбе", - отметил Миронов.
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